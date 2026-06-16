https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/motorine-indirim-geliyor-pompaya-ne-zaman-yansiyacak-1106531891.html
Motorine indirim geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
Motorine indirim geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılacak. 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T09:49+0300
2026-06-16T09:49+0300
2026-06-16T09:49+0300
ekonomi̇
motorin
benzin
indirim
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Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Petroldeki yükselişin etkisinin vatandaşa daha az yansıması için getirilen eşel mobil sistemi devrede kalmaya devam ediyor.ABD ve İran arasındaki mutabakatla birlikte petrol gerilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve LNG tankerlerinin geçişi başladı.Bu durum motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,66 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin akaryakıt pompasına 42 kuruş olarak yansıması bekleniyor.Motorin fiyatları ne kadar?Motorin yeni indirimle birlikte İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,93 liraya, İzmir'de 66,22 liraya, doğu illerinde ise 67,68 liraya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/trump-petrol-yuklu-gemiler-hurmuz-bogazindan-gecmeye-basladi-1106517760.html
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motorin, benzin, indirim
Motorine indirim geliyor: Pompaya ne zaman yansıyacak?
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılacak.
Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Petroldeki yükselişin etkisinin vatandaşa daha az yansıması için getirilen eşel mobil sistemi devrede kalmaya devam ediyor.
ABD ve İran arasındaki mutabakatla birlikte petrol gerilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve LNG tankerlerinin geçişi başladı.
Bu durum motorin fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,66 lira indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin akaryakıt pompasına 42 kuruş olarak yansıması bekleniyor.
Motorin fiyatları ne kadar?
Motorin yeni indirimle birlikte İstanbul'da 64,82 liraya, Ankara'da 65,93 liraya, İzmir'de 66,22 liraya, doğu illerinde ise 67,68 liraya gerilemesi bekleniyor.