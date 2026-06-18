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ABD'den NATO'ya yeni mesaj: Pentagon Avrupa'daki askeri varlığını masaya yatırıyor
ABD'den NATO'ya yeni mesaj: Pentagon Avrupa'daki askeri varlığını masaya yatırıyor
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un Avrupa'daki ABD askeri konuşlandırmalarını kapsayan kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu. Değerlendirme sürecinde bazı... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T11:27+0300
2026-06-18T11:27+0300
savunma
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abd
washington
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Pentagon'un Avrupa'daki Amerikan askeri varlığı ve üslenme düzenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu. Hegseth, değerlendirme sürecinin altı aya kadar sürebileceğini ancak daha kısa sürede de tamamlanabileceğini söyledi.ABD'li Bakan, söz konusu incelemenin Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesini sağlamak ve Amerikan kuvvetlerinin küresel stratejik önceliklerle uyumunu artırmak amacıyla yürütüleceğini ifade etti.NATO'nun savunma sorumluluğu artacakHegseth, incelemenin temel hedeflerinden birinin NATO'nun Avrupa kıtasındaki savunma sorumluluğunu güçlendirmek olduğunu belirtti."Amerikan birliklerinin Avrupa'daki konuşlandırılması ve üslenmesine ilişkin bir inceleme başlatıyorum" diyen Hegseth, bu sürecin NATO'nun Avrupa'da daha güçlü bir liderlik üstlenmesine katkı sağlayacağını savundu.Pentagon'un değerlendirmesinin aynı zamanda ABD'nin küresel askeri ihtiyaçları doğrultusunda kuvvet yapısını yeniden şekillendirmeyi amaçladığı kaydedildi.'Bazı müttefikler bu sınavı geçemeyecek'ABD Savunma Bakanı, inceleme sonucunda bazı müttefik ülkelerin beklentileri karşılayamayacağını da açık şekilde dile getirdi.Hegseth, "Bu bazı ülkelerin başarısız olacağı, bazılarının ise kolaylıkla geçeceği bir sınavdır" ifadelerini kullanarak NATO üyelerine mesaj verdi.Pentagon şefi, söz konusu değerlendirmeyi hem ABD Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını güçlendirecek hem de "NATO 3.0" olarak tanımladığı yeni dönemin inşasına katkı sağlayacak bir süreç olarak nitelendirdi.Savunma harcamaları belirleyici olacakHegseth'in açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise savunma bütçeleri oldu.ABD Savunma Bakanı, Washington'ın gelecekte NATO'ya sağlayacağı katkının, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma konusundaki performanslarına doğrudan bağlı olacağını söyledi.Bu açıklama, uzun süredir NATO üyelerinin savunma bütçelerini artırmasını talep eden ABD yönetiminin baskısını sürdürdüğünü ortaya koyarken, Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının geleceğine ilişkin yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.NATO i̇çinde yeni dönem sinyaliUzmanlar, Pentagon'un başlattığı incelemenin yalnızca askeri üslerin ve birliklerin dağılımını değil, aynı zamanda ABD-NATO ilişkilerinin gelecekteki çerçevesini de şekillendirebileceğine dikkat çekiyor.Özellikle Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları yönündeki baskının yükseldiği bir dönemde gelen açıklamalar, ABD'nin kıtadaki askeri yükünü azaltarak müttefiklerden daha fazla sorumluluk üstlenmelerini beklediğine işaret ediyor.
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pete hegseth, abd, washington, nato, pentagon, abd, haberler
pete hegseth, abd, washington, nato, pentagon, abd, haberler

ABD'den NATO'ya yeni mesaj: Pentagon Avrupa'daki askeri varlığını masaya yatırıyor

11:27 18.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un Avrupa'daki ABD askeri konuşlandırmalarını kapsayan kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu. Değerlendirme sürecinde bazı NATO müttefiklerinin beklentileri karşılayamayacağını belirten Bakan, Washington'ın gelecekteki askeri katkısının doğrudan savunma harcamalarına bağlı olacağını vurguladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, Pentagon'un Avrupa'daki Amerikan askeri varlığı ve üslenme düzenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu. Hegseth, değerlendirme sürecinin altı aya kadar sürebileceğini ancak daha kısa sürede de tamamlanabileceğini söyledi.
ABD'li Bakan, söz konusu incelemenin Avrupa'nın savunma yükünü daha fazla üstlenmesini sağlamak ve Amerikan kuvvetlerinin küresel stratejik önceliklerle uyumunu artırmak amacıyla yürütüleceğini ifade etti.

NATO'nun savunma sorumluluğu artacak

Hegseth, incelemenin temel hedeflerinden birinin NATO'nun Avrupa kıtasındaki savunma sorumluluğunu güçlendirmek olduğunu belirtti.
"Amerikan birliklerinin Avrupa'daki konuşlandırılması ve üslenmesine ilişkin bir inceleme başlatıyorum" diyen Hegseth, bu sürecin NATO'nun Avrupa'da daha güçlü bir liderlik üstlenmesine katkı sağlayacağını savundu.
Pentagon'un değerlendirmesinin aynı zamanda ABD'nin küresel askeri ihtiyaçları doğrultusunda kuvvet yapısını yeniden şekillendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

'Bazı müttefikler bu sınavı geçemeyecek'

ABD Savunma Bakanı, inceleme sonucunda bazı müttefik ülkelerin beklentileri karşılayamayacağını da açık şekilde dile getirdi.
Hegseth, "Bu bazı ülkelerin başarısız olacağı, bazılarının ise kolaylıkla geçeceği bir sınavdır" ifadelerini kullanarak NATO üyelerine mesaj verdi.
Pentagon şefi, söz konusu değerlendirmeyi hem ABD Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını güçlendirecek hem de "NATO 3.0" olarak tanımladığı yeni dönemin inşasına katkı sağlayacak bir süreç olarak nitelendirdi.

Savunma harcamaları belirleyici olacak

Hegseth'in açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise savunma bütçeleri oldu.
ABD Savunma Bakanı, Washington'ın gelecekte NATO'ya sağlayacağı katkının, müttefik ülkelerin savunma harcamalarını artırma konusundaki performanslarına doğrudan bağlı olacağını söyledi.
Bu açıklama, uzun süredir NATO üyelerinin savunma bütçelerini artırmasını talep eden ABD yönetiminin baskısını sürdürdüğünü ortaya koyarken, Avrupa'daki Amerikan askeri varlığının geleceğine ilişkin yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.

NATO i̇çinde yeni dönem sinyali

Uzmanlar, Pentagon'un başlattığı incelemenin yalnızca askeri üslerin ve birliklerin dağılımını değil, aynı zamanda ABD-NATO ilişkilerinin gelecekteki çerçevesini de şekillendirebileceğine dikkat çekiyor.
Özellikle Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaları yönündeki baskının yükseldiği bir dönemde gelen açıklamalar, ABD'nin kıtadaki askeri yükünü azaltarak müttefiklerden daha fazla sorumluluk üstlenmelerini beklediğine işaret ediyor.
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