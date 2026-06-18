https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abdde-carpici-anket-amerikan-gururu-ucurumdan-yuvarlandi-1106611680.html

ABD'de çarpıcı anket: 'Amerikan gururu uçurumdan yuvarlandı'

ABD'de çarpıcı anket: 'Amerikan gururu uçurumdan yuvarlandı'

Sputnik Türkiye

ABD, Amerikan basınında yankı bulan yeni bir ankete göre 250’nci kuruluş yıldönümüne yaklaşırken derin bir kimlik krizi yaşıyor. PRRI anketine göre aatandaşlar daha az gurur duyuyor. İşte anket sonuçları...

2026-06-18T12:58+0300

2026-06-18T12:58+0300

2026-06-18T12:58+0300

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Washington merkezli ‘Kamu İnanç Araştırma Enstitüsü’ (PRRI) tarafından yapılan yeni bir ankete göre 'Amerikalılar ideolojik kamplara çekiliyor ve karşı tarafı artık sadece siyasi rakip değil, demokrasiye tehdit olarak' görüyor.‘Gurur’ oranlarında büyük düşüşEnstütü tarafından yapılan ‘Amerikan Kimliği Anketi’ne göre Amerikalılar’ın:‘Amerikan Rüyası’na inanç da ‘eriyor’Amerikan Rüyası’na olan inanç da eriyor. Amerikalıların yarısından azı “çok çalışırsan başarırsın” diyor. 18-29 yaş grubunda bu inanç 2024’te yüzde 50’den 2026’da yüzde 36’ya geriledi.Parti ve din ayrışmasıPRRI Başkanı Robert P. Jones, Amerika merkezli Axios’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:Jones, ankette Cumhuriyetçilerin inanç, demokrasi ve Amerikan kimliği konularında diğerlerinden giderek uzaklaştığını, “Cumhuriyetçilerin uçlarda olduğu” bir kutuplaşma yaşandığını belirtti.Dini gruplara göre ‘gurur’ seviyesiDemokratların yarısından azı şu unsurları “gerçek Amerikalılık” için önemli görüyor:Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ise bu üçünün de önemli olduğunu düşünüyor.Anket hakkındaPRRI, 1-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında 50 eyalette 5 bin 469 yetişkin ile online anket yaptı.Hata payı: Artı-Eksi yüzde 1.53 ( Yüzde 95 güven aralığı) olarak belirtildi.

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