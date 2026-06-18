https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/abdde-carpici-anket-amerikan-gururu-ucurumdan-yuvarlandi-1106611680.html
ABD'de çarpıcı anket: 'Amerikan gururu uçurumdan yuvarlandı'
ABD'de çarpıcı anket: 'Amerikan gururu uçurumdan yuvarlandı'
Sputnik Türkiye
ABD, Amerikan basınında yankı bulan yeni bir ankete göre 250’nci kuruluş yıldönümüne yaklaşırken derin bir kimlik krizi yaşıyor. PRRI anketine göre aatandaşlar daha az gurur duyuyor. İşte anket sonuçları...
2026-06-18T12:58+0300
2026-06-18T12:58+0300
2026-06-18T12:58+0300
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Washington merkezli ‘Kamu İnanç Araştırma Enstitüsü’ (PRRI) tarafından yapılan yeni bir ankete göre 'Amerikalılar ideolojik kamplara çekiliyor ve karşı tarafı artık sadece siyasi rakip değil, demokrasiye tehdit olarak' görüyor.‘Gurur’ oranlarında büyük düşüşEnstütü tarafından yapılan ‘Amerikan Kimliği Anketi’ne göre Amerikalılar’ın:‘Amerikan Rüyası’na inanç da ‘eriyor’Amerikan Rüyası’na olan inanç da eriyor. Amerikalıların yarısından azı “çok çalışırsan başarırsın” diyor. 18-29 yaş grubunda bu inanç 2024’te yüzde 50’den 2026’da yüzde 36’ya geriledi.Parti ve din ayrışmasıPRRI Başkanı Robert P. Jones, Amerika merkezli Axios’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:Jones, ankette Cumhuriyetçilerin inanç, demokrasi ve Amerikan kimliği konularında diğerlerinden giderek uzaklaştığını, “Cumhuriyetçilerin uçlarda olduğu” bir kutuplaşma yaşandığını belirtti.Dini gruplara göre ‘gurur’ seviyesiDemokratların yarısından azı şu unsurları “gerçek Amerikalılık” için önemli görüyor:Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ise bu üçünün de önemli olduğunu düşünüyor.Anket hakkındaPRRI, 1-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında 50 eyalette 5 bin 469 yetişkin ile online anket yaptı.Hata payı: Artı-Eksi yüzde 1.53 ( Yüzde 95 güven aralığı) olarak belirtildi.
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abd, prri, axios, amerika
abd, prri, axios, amerika
ABD'de çarpıcı anket: 'Amerikan gururu uçurumdan yuvarlandı'
ABD, Amerikan basınında yankı bulan yeni bir ankete göre 250’nci kuruluş yıldönümüne yaklaşırken derin bir kimlik krizi yaşıyor. Vatandaşlar daha az gurur duyuyor, dini birlik azalıyor ve Amerikan Rüyası’na olan inanç hızla eriyor.
Washington merkezli ‘Kamu İnanç Araştırma Enstitüsü’ (PRRI) tarafından yapılan yeni bir ankete göre 'Amerikalılar ideolojik kamplara çekiliyor ve karşı tarafı artık sadece siyasi rakip değil, demokrasiye tehdit olarak' görüyor.
‘Gurur’ oranlarında büyük düşüş
Enstütü tarafından yapılan ‘Amerikan Kimliği Anketi’ne göre Amerikalılar’ın:
Yüzde 51’i kendilerini “aşırı” veya “çok” gururlu
Amerikalı olarak tanımlıyor. Bu oran 2013’te yüzde 82’ydi.
Demokrasinin
bugünkü işleyişinden
“aşırı” veya “çok” gurur duyan
Amerikalıların oranı ise sadece yüzde 18.
‘Amerikan Rüyası’na inanç da ‘eriyor’
Amerikan Rüyası’na olan inanç da eriyor. Amerikalıların yarısından azı “çok çalışırsan başarırsın” diyor. 18-29 yaş grubunda bu inanç 2024’te yüzde 50’den 2026’da yüzde 36’ya geriledi.
PRRI Başkanı Robert P. Jones, Amerika merkezli Axios’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Gerçekten gördüğünüz şey, Cumhuriyetçilerde bir ülke vizyonu ve ruh hali, bağımsızlar ile Demokratlarda ise çok farklı bir vizyon ve ruh hali.”
Jones, ankette Cumhuriyetçilerin inanç, demokrasi ve Amerikan kimliği konularında diğerlerinden giderek uzaklaştığını, “Cumhuriyetçilerin uçlarda olduğu” bir kutuplaşma yaşandığını belirtti.
Dini gruplara göre ‘gurur’ seviyesi
Beyaz Evanjelist Protestanlar: Yüzde 76
Beyaz Katolikler: Yüzde 66
Hispanik Katolikler: Yüzde 47
Siyah Protestanlar: Yüzde 39
Hristiyan olmayanlar: Yüzde 32
Yahudi Amerikalılar: Yüzde 52
Demokratların yarısından azı şu unsurları “gerçek Amerikalılık” için önemli görüyor:
Amerika’da doğmak: Yüzde 42
Tanrı’ya inanmak: Yüzde 41
Hristiyan olmak: Yüzde 29
Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ise bu üçünün de önemli olduğunu düşünüyor.
PRRI, 1-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında 50 eyalette 5 bin 469 yetişkin ile online anket yaptı.
Hata payı: Artı-Eksi yüzde 1.53 ( Yüzde 95 güven aralığı) olarak belirtildi.