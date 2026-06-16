https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-abd-anlasmasi-sonrasi-gozler-ortadoguda-savasin-cercevesini-cizen-israilin-masada-soz-sahibi-1106544383.html

İran-ABD anlaşması sonrası gözler Ortadoğu'da: Savaşın çerçevesini çizen İsrail’in masada söz sahibi olmadığı gözüküyor

İran-ABD anlaşması sonrası gözler Ortadoğu'da: Savaşın çerçevesini çizen İsrail’in masada söz sahibi olmadığı gözüküyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu mutabakat zaptı küresel piyasalarda iyimserlik yaratırken Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, sürecin kalıcı bir barış... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T13:57+0300

2026-06-16T13:57+0300

2026-06-16T13:57+0300

görüş

türkiye

ortadoğu

donald trump

i̇srail

hürmüz boğazı

i̇ran

gazze barış kurulu

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İran ile ABD arasında 107 gün süren çatışmanın ardından duyurulan anlaşma, bölgenin geleceğine ilişkin yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılması, hem Orta Doğu'daki güç dengelerini hem de küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Anlaşmanın duyurulmasının ardından sahadaki karşılığı, tarafların taahhütlerine ne ölçüde bağlı kalacağı ve anlaşmanın kalıcı barışa dönüşüp dönüşemeyeceği merak edilirken, Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel gelişmeleri Sputnik için değerlendirdi.‘Barış masasında İsrail'in olmaması dikkat çekiyor’Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel, sürecin önemli bir aşama olmasına rağmen savaşın başlıca aktörlerinden biri olan İsrail'in masada belirleyici bir rol üstlenmediğine işaret etti. Savaşın ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde İsrail'in merkezi bir konumda bulunduğunu belirten uzman, buna rağmen İsrail'in etkisinin sınırlı görünmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti:‘Anlaşma, savaşın nedenlerini ortadan kaldırmadı’Yücel’e göre ne ABD ne de İran karşısında stratejik hedeflerine ulaşabildi. Bu nedenle ortaya çıkan metin kapsamlı bir barış anlaşmasından çok, Hürmüz Boğazı eksenli sınırlı bir uzlaşma niteliği taşıdığını söyledi:‘Pamuk ipliğine bağlı bir anlaşmadan bahsediyoruz’Anlaşmanın son derece kırılgan olduğuna dikkat çeken Yücel, benzer şekilde Gazze'de de zaman zaman ateşkes ve barış söylemlerinin gündeme geldiğini ancak sahadaki çatışmaların sürdüğünü hatırlattı. İsrail'den gelen açıklamaların da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini söyledi:Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması küresel piyasaları nasıl etkiler?Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel küresel enerji piyasalarının yakından takip ettiği Hürmüz Boğazı konusuna da değindi. Boğazın hemen açılmasa bile kısa süre içinde yeniden uluslararası ticarete açılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken, taraflar açısından en kritik başlığın artık Hürmüz olduğunu ifade etti:Bununla birlikte Yücel boğazın açılması halinde küresel ekonomi açısından olumlu sonuçlar doğabileceği, özellikle petrol fiyatları, tedarik zincirleri ve enflasyon üzerinde rahatlatıcı etkiler görülebileceğini ekledi. Ancak piyasalardaki iyimserliğe rağmen sürece temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/iran-disisleri-kalici-ateskes-anlasmasini-kalibaf-ve-vance-imzalayacak-1106539900.html

i̇srail

hürmüz boğazı

i̇ran

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2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

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türkiye, ortadoğu, donald trump, i̇srail, hürmüz boğazı, i̇ran, gazze barış kurulu