https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/a-milli-futbol-takimi-ikinci-randevu-oncesi-san-josede-ilk-antrenmanini-yapti-paraguay-maci-ne-1106602002.html
A Milli Futbol Takımı ikinci randevu öncesi San Jose'de ilk antrenmanını yaptı: Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Futbol Takımı ikinci randevu öncesi San Jose'de ilk antrenmanını yaptı: Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği San Jose'deki... 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T09:53+0300
2026-06-18T09:53+0300
2026-06-18T09:53+0300
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A Milli Futbol Takımı, San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı.San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.Türkiye Paraguay maçı ne zaman?2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi TSİ ile 06:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
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haberler, vincenzo montella, san jose, a milli futbol takımı, dünya kupası, türkiye futbol federasyonu (tff), paraguay, yunus akgün, kerem aktürkoğlu
haberler, vincenzo montella, san jose, a milli futbol takımı, dünya kupası, türkiye futbol federasyonu (tff), paraguay, yunus akgün, kerem aktürkoğlu
A Milli Futbol Takımı ikinci randevu öncesi San Jose'de ilk antrenmanını yaptı: Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı, San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı.
San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.
Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.
Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.
Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.
Türkiye Paraguay maçı ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası Türkiye-Paraguay maçı 20 Haziran Cumartesi TSİ ile 06:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.