https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ugurcan-cakir-turk-milleti-bizi-elestirebilir-1106563106.html

Uğurcan Çakır: 'Türk milleti bizi eleştirebilir, başımızın tacıdır'

Uğurcan Çakır: 'Türk milleti bizi eleştirebilir, başımızın tacıdır'

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Uğurcan Çakır, Paraguay karşısında kazanarak Avustralya... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T09:05+0300

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2026-06-17T09:10+0300

spor

uğurcan çakır

paraguay

avustralya

fifa

a milli futbol takımı

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Arizona'da milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan iki oyuncudan Uğurcan Çakır, Avustralya ile oynanan ilk maçın istedikleri gibi geçmediğini vurguladı.Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarının altını çizen Uğurcan Çakır, "Bazen çok motive olunca olmuyor. Bizim için de öyle bir gün geçti. Tabii ki üzüldük. Paraguay maçında hatayı telafi etme şansımız var. Zihinsel olarak maça hazırlanmalıyız. Hepimiz sorumluluklarımızı bilip ona göre oynamalıyız. Bir final maçı değildi. Hepimiz ülkemizi mutlu etmek istedik ama istediğimiz gibi gitmedi. Önümüzde alınacak 6 puan var. İlk maç Paraguay maçı, bu maçı kazanıp 3 puanı almak istiyoruz. Buraya gelmek hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik ve ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Duygusal anlamda bunun da baskısı vardı. Meydanlarda kurulan televizyonları görünce, buna karşılık vermek istiyorduk. Kazanmak istedik ama bu sahaya yansımadı. Takımın şu anda morali iyi, ilk maçı unuttuk. Önümüzde 2 final maçı var. Bunları kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Mevcut kadrosunun 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ve UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı olduğunu belirten Uğurcan, şunları söyledi:"Dün geride kaldı, önümüze bakacağız"Paraguay karşısında işlerini en iyi şekilde yapıp 3 puana uzanmak istediklerini yineleyen Uğurcan Çakır, Avustralya maçını unuttuklarını dile getirerek "Dün geride kaldı, önümüze bakacağız. En iyi performansımızla o sahada olacağız, bunu başaracağımıza ben inanıyorum." diye konuştu.Avustralya karşısında kendi performansının da standardının altında olduğunu belirten Uğurcan, "Bazen böyle oluyor. Gol yemeyip arkadaşlarıma yardımcı olmak isterdim." ifadelerini kullandı.Avustralya maçına hazırlanmak için Kuzey Makedonya'yla, Paraguay maçına hazırlanmak için de Venezuela'yla hazırlık maçı oynadıklarını söyleyen Uğurcan, şöyle konuştu:Hiçbir maçın kağıt üzerinde kolay olmadığını sözlerine ekleyen Uğurcan, şunları kaydetti:Paraguay karşısında galip gelmeleri durumunda kendilerini eleştiren insanların bu kez "final oynayacağız" diyeceğini söyleyen Uğurcan Çakır, "Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Türkiye geldi, Amerika'da Dünya Kupası maçı oynuyor. Kaybetmemizi bekleyenler var. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı. İlk maç final maçı değildi, önümüzde 2 maç daha var. Biz bitti demeden bitmez. İnşallah biz de bunu başarabiliriz. 2008'e yaşımız yetiyordu, ülkemiz de bunu bekliyor. Bunu yaşatmak istiyoruz ve yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/messi-dunya-kupasinda-en-cok-gol-atan-ikinci-oyuncu-oldu-1106561415.html

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uğurcan çakır, paraguay, avustralya, fifa, a milli futbol takımı