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Yargıtay 'seni sevmiyorum' ifadesini kusur saydı
Yargıtay 'seni sevmiyorum' ifadesini kusur saydı
Sputnik Türkiye
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yerel mahkemenin eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bulduğu dosyada... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T08:32+0300
2026-06-17T08:32+0300
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz incelemesinde aile hukukuna ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.Karşılıklı açılan boşanma davasında yerel mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi.Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davacı kadının da kusurlu davranışlarda bulunduğunu değerlendirdi. İncelemede, kadının başkalarının yanında eşine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve "Eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" dediği tespit edildi.Yargıtay, söz konusu ifadeleri kusurlu davranış olarak kabul ederek erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti. Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Seni sevmiyorum" ifadesinin de kusur sayılacağını karara bağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/yargitay-karar-verdi-eski-calisaninin-fotografini-paylasan-patrona-10-ay-hapis-cezasini-onadi-1103686665.html
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yargıtay
yargıtay

Yargıtay 'seni sevmiyorum' ifadesini kusur saydı

08:32 17.06.2026
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© AA / Cem Genco
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Yerel mahkemenin eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bulduğu dosyada Yargıtay, kadının "Eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" sözlerini de kusurlu davranış olarak değerlendirerek kararı bozdu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir boşanma davasının temyiz incelemesinde aile hukukuna ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.
Karşılıklı açılan boşanma davasında yerel mahkeme, eşine şiddet uygulayan erkeği tam kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davacı kadının da kusurlu davranışlarda bulunduğunu değerlendirdi.
İncelemede, kadının başkalarının yanında eşine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve "Eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" dediği tespit edildi.
Yargıtay, söz konusu ifadeleri kusurlu davranış olarak kabul ederek erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğuna hükmetti.
Bu değerlendirme doğrultusunda yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Seni sevmiyorum" ifadesinin de kusur sayılacağını karara bağladı.
Cep telefonu-Twitter-sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2026
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