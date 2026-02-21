https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/yargitay-karar-verdi-eski-calisaninin-fotografini-paylasan-patrona-10-ay-hapis-cezasini-onadi-1103686665.html
Yargıtay karar verdi: Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona 10 ay hapis cezasını onadı
Yargıtay karar verdi: Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona 10 ay hapis cezasını onadı
Sputnik Türkiye
Yargıtay, eski çalışanının fotoğrafını izinsiz olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşan patrona "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme"... 21.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-21T11:51+0300
2026-02-21T11:51+0300
2026-02-21T11:51+0300
türki̇ye
yargıtay
özel hayatın gizliliği
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/18/1042518481_0:181:3165:1961_1920x0_80_0_0_6e3a1d6f3e23cbcbb40fcccc1588ce6a.jpg
İşten ayrılan ve kendisinden şantajla para isteyen eski çalışanının fotoğrafını, onun sosyal medya hesabından indirdikten sonra kendi sosyal medya hesabından altına yorum yazarak paylaşan patrona "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Eski çalışanın hesabından indirdi kendi hesabından paylaştıDairenin kararına göre, bir işçi, çalıştığı işyerinden ayrılmasının ardından eski patronundan şantajla para istedi. Durumu anlatmak ve ifşa etmek isteyen patron, eski çalışanının sosyal medya hesabından indirdiği fotoğrafı altına yazdığı yorumla kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Eski çalışanın şikayeti üzerine, hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açılan patron, yerel mahkemece 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.İstinaf başka suçtan hüküm kurdu cezası yükseldiYerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, duruşmalı olarak yaptığı inceleme sonucu sanık patron hakkındaki hükmü kaldırdı. İstinaf, sanığa, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.Yargıtay 'karar doğru' dediİstinaf kararına itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, "Eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararında hukuka aykırılık görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yargitay-is-yerinde-usuyen-isciyi-hakli-buldu-tazminat-odenmesine-karar-verdi-1102944223.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/07/18/1042518481_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_070f52d2a528eb0ae1e4e088a014d376.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yargıtay, özel hayatın gizliliği, sosyal medya
yargıtay, özel hayatın gizliliği, sosyal medya
Yargıtay karar verdi: Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona 10 ay hapis cezasını onadı
Yargıtay, eski çalışanının fotoğrafını izinsiz olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşan patrona "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını onadı
İşten ayrılan ve kendisinden şantajla para isteyen eski çalışanının fotoğrafını, onun sosyal medya hesabından indirdikten sonra kendi sosyal medya hesabından altına yorum yazarak paylaşan patrona "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Eski çalışanın hesabından indirdi kendi hesabından paylaştı
Dairenin kararına göre, bir işçi, çalıştığı işyerinden ayrılmasının ardından eski patronundan şantajla para istedi. Durumu anlatmak ve ifşa etmek isteyen patron, eski çalışanının sosyal medya hesabından indirdiği fotoğrafı altına yazdığı yorumla kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Eski çalışanın şikayeti üzerine, hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açılan patron, yerel mahkemece 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstinaf başka suçtan hüküm kurdu cezası yükseldi
Yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, duruşmalı olarak yaptığı inceleme sonucu sanık patron hakkındaki hükmü kaldırdı. İstinaf, sanığa, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay 'karar doğru' dedi
İstinaf kararına itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.
Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, "Eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararında hukuka aykırılık görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.