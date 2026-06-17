https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/vietnamda-kacak-et-ticareti-agi-cokertildi-400den-fazla-kedi-kurtarildi-1106575674.html

Vietnam’da 'kaçak et ticareti' ağı çökertildi: 400’den fazla kedi kurtarıldı

Vietnam’da 'kaçak et ticareti' ağı çökertildi: 400’den fazla kedi kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Vietnam’ın Ho Chi Minh City kentinde polis, kedi eti ticareti yaptığı iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyonda 400’den fazla canlı kedi ele geçirdi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:33+0300

2026-06-17T13:33+0300

2026-06-17T13:33+0300

yaşam

vietnam

kedi

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Vietnam’ın güneyindeki Ho Chi Minh City kentinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir polis operasyonunda, kedi eti ticaretiyle bağlantılı olduğu öne sürülen bir suç ağına darbe vuruldu. Hayvan refahı kuruluşları ve yerel basında yer alan bilgilere göre operasyonda 400’den fazla canlı kedi ele geçirilirken, 80’e yakın ölü kedi de farklı noktalarda bulundu.Yetkililer, operasyonun birkaç gün sürdüğünü ve hayvanların büyük bölümünün kötü koşullarda tutulduğunu aktardı. Kurtarılan kedilerden 40’tan fazlasının sahiplerine geri verildiği, ancak zor şartlar nedeniyle birkaç düzine kedinin hayatını kaybettiği belirtildi.Polisin, kentte son dönemde artan evcil hayvan hırsızlıklarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında şebekeye ulaştığı ve dokuz kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Operasyon sırasında 45 kafeste yaklaşık 400 canlı kedi ile birlikte farklı noktalarda ek hayvanların da bulunduğu kaydedildi.Hayvan hakları kuruluşu Humane World for Animals, olayın ülkedeki kedi eti ticaretinin ölçeğine dair “çarpıcı bir hatırlatma” olduğunu belirtti. Kuruluş temsilcileri, her ay binlerce kedinin kaçırılarak yasa dışı ticarete konu olduğunu öne sürdü.Kurtarma çalışmalarında yer alan gönüllüler ve veterinerler, bazı kedilerin hamile olduğunu ve operasyon sırasında yavru doğumlarının gerçekleştiğini aktardı. Hayvanların tedavi ve bakım sürecinin devam ettiği bildirildi.Operasyona ilişkin değerlendirmelerde, Vietnam’da kedi ve köpek eti tüketiminin bazı bölgelerde yasal olmakla birlikte, hayvanların kaynağının belgelenmesi gerektiği hatırlatıldı.

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