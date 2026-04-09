'Yapay zeka değil gerçek': İngiltere’de bir evin içinden 250'den fazla köpek çıktı

İngiltere'de bir hayır kurumu, bir evde 250’den fazla poodle melez köpek bulunduğunu açıkladı. RSPCA tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada şaşkınlık... 09.04.2026, Sputnik Türkiye

İngiltere’de bir evde 250’den fazla poodle melez köpek bulundu, hayvan refah kuruluşu, RSPCA duruma el koydu. Kurum, köpeklerin aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullar altında yaşadığını belirtti.RSPCA, sosyal medyada paylaşılan ve “yapay zeka tarafından üretilmiş” olduğu iddia edilen fotoğrafların gerçek olduğunu vurgularken Görüntüler, köpeklerin bir odada sıkışık şekilde durduğunu ortaya koyuyor.Kurum tarafından yapılan açıklamada, Nottingham’daki Radcliffe Hayvan Merkezi’ne getirilen köpeklerin tüylerinde düğümlenme ve ciltlerinde yaralarla bulunduğu, bazı köpeklerin öylesine korkmuştu ki, çimlere taşınmaları için kucaklanmak zorunda kaldıkları aktarıldı.Köpeklerin bir kısmı RSPCA tarafından, geri kalan ise Dogs Trust aracılığıyla barınaklara yerleştirildi. Kurumun sosyal medyalarında yapılan yorumlarda kullanıcılar bazı köpekleri sahiplendiklerini aktarırken RSPCA, sahiplenmeyi bekleyen köpekler için ilanların açıldığını duyurdu.Öte yandan köpeklerin sahipleri hakkında ek bilgi paylaşılmayacağını belirten RSPCA, durumun 'iyi niyetli sahiplerin bile bunalmaya başladıklarında evcil hayvanlarına neler olabileceğinin' bir örneği olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada sahiplerin 'bunalmış' oldukları için kendilerine ulaştıkları belirtilirken 'içinde bulundukları durum ve son derece savunmaz olmaları' nedeniyle dava açmanın uygun olmayacağı aktarıldı.RSPCA, son bir yılda 10’dan fazla hayvanın bulunduğu 4 bin 200 vakaya müdahale ettiklerini ve bu tür olayların İngiltere ve Galler’de 2021’den bu yana yüzde 70 arttığını açıkladı.RSPCA yetkilileri, bu tür durumların sahiplerin aşırı yüklenmesi, kötü üreme uygulamaları veya psikolojik sorunlar ve yaşam maliyetleriyle bağlantılı olabileceğini belirtti.

