https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/veriler-ortaya-koydu-akaryakit-fiyatlari-avrupayi-zorluyor-1106340430.html
Veriler ortaya koydu: Akaryakıt fiyatları Avrupa'yı zorluyor
Veriler ortaya koydu: Akaryakıt fiyatları Avrupa'yı zorluyor
Sputnik Türkiye
Euro Bölgesi'nde yakıt satışları, artan enerji fiyatlarının etkisiyle 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Benzin fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T13:34+0300
2026-06-17T13:34+0300
2026-06-17T13:34+0300
avrupa
hürmüz boğazı
almanya
norveç
euro bölgesi
avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)
akaryakıt
ekonomi̇
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Financial Times'ın, Eurostat verilerine dayandırdığı habere göre, Euro Bölgesi'nde yakıt satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.5 geriledi.Veriler, Avrupa genelinde artan akaryakıt fiyatlarının tüketiciler üzerindeki baskısını gözler önüne serdi. Aynı dönemde benzin fiyatları ortalama yüzde 13.6, bazı ülkelerde ise motorin fiyatları ortalama yüzde 33.7 yükseldi.Fiyatlar yükseldi, satışlar düştüYakıt satışlarındaki en sert düşüşler Almanya, Norveç ve Avusturya'da görüldü. İngiltere'de ise satışlar yüzde 10 geriledi.Artan maliyetler karşısında Avrupa ülkeleri, fiyatları kontrol altında tutabilmek için toplam 11 milyar eurodan fazla kaynak ayırdı.Uzmanlar, enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde mevcut önlemlerin yetersiz kalabileceği ve hükümetlerin yeni müdahalelerde zorlanabileceği uyarısında bulundu.Hürmüz Boğazı etkisi büyüyorFiyat artışlarının temel nedenlerinden birinin Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki enerji taşımacılığının aksaması olduğu belirtildi.Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği boğazdaki sorunlar, enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma yarattı.Öte yandan Saudi Aramco, mayıs ayında yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde başlayan mevcut enerji krizini "tarihin en büyük enerji krizi" olarak nitelendirmişti.Artan enerji maliyetleri, Avrupa ekonomilerinde enflasyon baskısını artırırken, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını kısmaya başladığına işaret ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/altin-hizla-dusuyor-yatirimcilar-endiseli-1106328809.html
hürmüz boğazı
almanya
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avrupa, hürmüz boğazı, almanya, norveç, euro bölgesi, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), akaryakıt
avrupa, hürmüz boğazı, almanya, norveç, euro bölgesi, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), akaryakıt
Veriler ortaya koydu: Akaryakıt fiyatları Avrupa'yı zorluyor
Euro Bölgesi'nde yakıt satışları, artan enerji fiyatlarının etkisiyle 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Benzin fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar, tüketimi ve ekonomiyi doğrudan etkiliyor.
Financial Times'ın, Eurostat verilerine dayandırdığı habere göre, Euro Bölgesi'nde yakıt satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.5 geriledi.
Veriler, Avrupa genelinde artan akaryakıt fiyatlarının tüketiciler üzerindeki baskısını gözler önüne serdi. Aynı dönemde benzin fiyatları ortalama yüzde 13.6, bazı ülkelerde ise motorin fiyatları ortalama yüzde 33.7 yükseldi.
Fiyatlar yükseldi, satışlar düştü
Yakıt satışlarındaki en sert düşüşler Almanya, Norveç ve Avusturya'da görüldü. İngiltere'de ise satışlar yüzde 10 geriledi.
Artan maliyetler karşısında Avrupa ülkeleri, fiyatları kontrol altında tutabilmek için toplam 11 milyar eurodan fazla kaynak ayırdı.
Uzmanlar, enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde mevcut önlemlerin yetersiz kalabileceği ve hükümetlerin yeni müdahalelerde zorlanabileceği uyarısında bulundu.
Hürmüz Boğazı etkisi büyüyor
Fiyat artışlarının temel nedenlerinden birinin Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki enerji taşımacılığının aksaması olduğu belirtildi.
Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği boğazdaki sorunlar, enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma yarattı.
Öte yandan Saudi Aramco, mayıs ayında yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde başlayan mevcut enerji krizini "tarihin en büyük enerji krizi" olarak nitelendirmişti.
Artan enerji maliyetleri, Avrupa ekonomilerinde enflasyon baskısını artırırken, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını kısmaya başladığına işaret ediyor.