https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/veriler-ortaya-koydu-akaryakit-fiyatlari-avrupayi-zorluyor-1106340430.html

Veriler ortaya koydu: Akaryakıt fiyatları Avrupa'yı zorluyor

Veriler ortaya koydu: Akaryakıt fiyatları Avrupa'yı zorluyor

Sputnik Türkiye

Euro Bölgesi'nde yakıt satışları, artan enerji fiyatlarının etkisiyle 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Benzin fiyatlarındaki yükseliş ve Hürmüz... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:34+0300

2026-06-17T13:34+0300

2026-06-17T13:34+0300

avrupa

hürmüz boğazı

almanya

norveç

euro bölgesi

avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)

akaryakıt

ekonomi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104703106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_057b917429ce67fa55b5374bb0867b5e.jpg

Financial Times'ın, Eurostat verilerine dayandırdığı habere göre, Euro Bölgesi'nde yakıt satışları nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.5 geriledi.Veriler, Avrupa genelinde artan akaryakıt fiyatlarının tüketiciler üzerindeki baskısını gözler önüne serdi. Aynı dönemde benzin fiyatları ortalama yüzde 13.6, bazı ülkelerde ise motorin fiyatları ortalama yüzde 33.7 yükseldi.Fiyatlar yükseldi, satışlar düştüYakıt satışlarındaki en sert düşüşler Almanya, Norveç ve Avusturya'da görüldü. İngiltere'de ise satışlar yüzde 10 geriledi.Artan maliyetler karşısında Avrupa ülkeleri, fiyatları kontrol altında tutabilmek için toplam 11 milyar eurodan fazla kaynak ayırdı.Uzmanlar, enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesi halinde mevcut önlemlerin yetersiz kalabileceği ve hükümetlerin yeni müdahalelerde zorlanabileceği uyarısında bulundu.Hürmüz Boğazı etkisi büyüyorFiyat artışlarının temel nedenlerinden birinin Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki enerji taşımacılığının aksaması olduğu belirtildi.Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği boğazdaki sorunlar, enerji piyasalarında yeni bir dalgalanma yarattı.Öte yandan Saudi Aramco, mayıs ayında yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde başlayan mevcut enerji krizini "tarihin en büyük enerji krizi" olarak nitelendirmişti.Artan enerji maliyetleri, Avrupa ekonomilerinde enflasyon baskısını artırırken, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını kısmaya başladığına işaret ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/altin-hizla-dusuyor-yatirimcilar-endiseli-1106328809.html

hürmüz boğazı

almanya

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, hürmüz boğazı, almanya, norveç, euro bölgesi, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), akaryakıt