https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/altin-hizla-dusuyor-yatirimcilar-endiseli-1106328809.html
Altın hızla düşüyor: Yatırımcılar endişeli
Altın hızla düşüyor: Yatırımcılar endişeli
Sputnik Türkiye
Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 387 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi ORtadoğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T10:06+0300
2026-06-08T10:06+0300
2026-06-08T10:21+0300
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Altın, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 düşerek iki ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra Pazartesi günü ons başına 4 bin 300 dolardan işlem gördü.Ortadoğu'da İran-İsrail arasında çatışmaların hızlanmasıyla altında düşüş oldu.Gram altın ne kadar?Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 387 liradan işlem görüyor.Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 altında 6 bin 408 liradan tamamladı.Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatlarıAynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 320 liradan satılıyor.Ons altın fiyatları 2026Altının onsu yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 449 dolardan işlem görüyor. Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 300 doların altına düştü.ABD faiz beklentisi de etkiliABD'de cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerle azalan altın fiyatları, Orta Doğu'daki yeniden tırmanan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini tetiklemesiyle düşüş eğilimini yeni haftada da sürdürdü.Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.
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altın, cumhuriyet, i̇ran, abd, fed, gram fiyatı, gram altın, ons altın, petrol
altın, cumhuriyet, i̇ran, abd, fed, gram fiyatı, gram altın, ons altın, petrol
Altın hızla düşüyor: Yatırımcılar endişeli
10:06 08.06.2026 (güncellendi: 10:21 08.06.2026)
Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 387 liradan işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki düşüşün sebebi ORtadoğu'da tansiyonun yeniden yükselmesi.
Altın, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 düşerek iki ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra Pazartesi günü ons başına 4 bin 300 dolardan işlem gördü.
Ortadoğu'da İran-İsrail arasında çatışmaların hızlanmasıyla altında düşüş oldu.
Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 387 liradan işlem görüyor.
Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 altında 6 bin 408 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 320 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 449 dolardan işlem görüyor. Ons altın sabah saatlerinde 4 bin 300 doların altına düştü.
ABD faiz beklentisi de etkili
ABD'de cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerle azalan altın fiyatları, Orta Doğu'daki yeniden tırmanan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini tetiklemesiyle düşüş eğilimini yeni haftada da sürdürdü.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.