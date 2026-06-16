https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/analiz-iranin-dunyada-ne-kadar-dondurulmus-varligi-bulunuyor-1106554872.html

Analiz: İran’ın dünyada ne kadar dondurulmuş varlığı bulunuyor?

Analiz: İran’ın dünyada ne kadar dondurulmuş varlığı bulunuyor?

Sputnik Türkiye

İran ile ABD arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptında 24 milyar dolarlık varlığın çözülmesi öngörülürken, Tahran’ın dünya genelinde bloke edilmiş... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T18:49+0300

2026-06-16T18:49+0300

2026-06-16T18:49+0300

dünya

i̇ran

abd

abd hazine bakanlığı

i̇ran merkez bankası

tahran

uluslararası para fonu (imf)

güney kore

çin

hindistan

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İran ile ABD arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptının en kritik başlıklarından birini, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlığının çözülmesi oluşturuyor. Anlaşma kapsamında bu miktarın yarısı olan 12 milyar doların, 60 gün içinde avans olarak serbest bırakılması öngörülüyor. Ancak bu rakam, İran’ın küresel ölçekte bloke edilen tüm kaynaklarının yalnızca küçük bir kısmına tekabül ediyor.Farklı ülkelerde ve çeşitli hukuki/statü kategorilerinde dondurulmuş bulunan İran varlıklarının toplam büyüklüğü yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinde tahmin ediliyor. Bu meblağın önemli bir bölümü, daha önce satın alınan petrol ve enerji ürünleri karşılığında oluşan alacaklardan, kalan kısmı ise uluslararası yaptırımlar, hukuki süreçler ve mali kısıtlamalar nedeniyle erişilemeyen rezervlerden oluşuyor.İran’ın en büyük dondurulmuş alacakları, petrol ticaretinden kaynaklanan ve yaptırımlar sonrası bloke edilen ödemelerden meydana geliyor:Yeni blokajlar ve yaptırımlarSon dönemde artan yaptırımlar ve jeopolitik gerilimler, İran’a ait varlıkların başka bazı ülkelerde de dondurulmasına yol açtı:Hukuki ihtilaflar ve el koymalarBazı İran varlıkları yalnızca dondurulmakla kalmadı, yargı kararlarıyla fiilen el konulmuş durumda:Uluslararası rezervler ve IMFUluslararası Para Fonu (IMF) nezdinde de İran’a ait yaklaşık 7 milyar dolarlık kota ve rezerv hakları bulunuyor. Ancak ABD’nin bankacılık kısıtlamaları nedeniyle Tahran’ın bu kaynaklara dolar veya euro cinsinden doğrudan erişimi yok.Çin ile özel hesaplaşma modeliİran ile Çin arasında takas ve barter dahil olmak üzere özel bir ödeme sistemi yürürlükte. Bu nedenle Tahran, söz konusu mutabakat zaptı çerçevesinde Pekin’den klasik anlamda nakit borç ödemesi talep etmiyor; iki ülke daha ziyade uzun vadeli enerji ve yatırım anlaşmaları üzerinden dengeleme yapıyor.Mevcut aşamada İran, öncelikli olarak Katar, Hindistan, Irak ve Japonya’da enerji gelirlerinden doğan alacaklarının serbest bırakılmasını, buna ek olarak Lüksemburg ve ABD’de “hukuka aykırı şekilde tutulduğunu” savunduğu varlıklara erişiminin yeniden sağlanmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/isvicre-disisleri-abd-iran-mutabakat-zapti-burgenstokta-imzalanacak-1106553251.html

i̇ran

tahran

güney kore

çin

hindistan

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i̇ran, abd, abd hazine bakanlığı, i̇ran merkez bankası, tahran, uluslararası para fonu (imf), güney kore, çin, hindistan, petrol, enerji