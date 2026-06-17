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Vance: ABD Başkanı hiçbir zaman amacının Rıza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi
Vance: ABD Başkanı hiçbir zaman amacının Rıza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump’ın İran’da rejim değişikliği hedeflemediğini ve Rıza Pehlevi’yi iktidara getirme gibi bir amacı olmadığını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T02:18+0300
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dünya
abd
donald trump
i̇ran
j.d. vance
mutabakat
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkan Donald Trump'ın hiçbir zaman İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'nin getirmeyi hedeflemediğini söyledi.Açıklamasında Vance, Trump'ın 'rejim değişikliği' hedeflemediğini savunarak, şöyle konuştu:Konuşmasında ABD ile İran arasındaki mutabakatı da değerlendiren Vance, mutabakatı 'bölgesel barış anlaşması' olarak nitelendirerek, mutabakatın İran'ın yanı sıra Körfez ülkeleri, İsrail ve Lübnan'ı da kapsayacağını söyledi.Ayrıca Vance, mtabakatın sık sık kıyaslandığı Marshall Planı'ndan farklı olduğunu savunarak, şunları söyledi:Vance ayrıca, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile doğrulama ve denetim mekanizmalarının anlaşmanın temel unsurları arasında yer alacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iran-lubnanin-guneyinde-ateskes-84-kez-ihlal-edildi-saldirilar-devam-ederse-gerekli-karsilik-1106559410.html
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abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance, mutabakat
abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance, mutabakat

Vance: ABD Başkanı hiçbir zaman amacının Rıza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi

02:18 17.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinJD Vance
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump’ın İran’da rejim değişikliği hedeflemediğini ve Rıza Pehlevi’yi iktidara getirme gibi bir amacı olmadığını söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkan Donald Trump'ın hiçbir zaman İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'nin getirmeyi hedeflemediğini söyledi.
Açıklamasında Vance, Trump'ın 'rejim değişikliği' hedeflemediğini savunarak, şöyle konuştu:
ABD Başkanı hiçbir zaman amacının Rıza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi. Trump İran halkı ayaklanmak isterse bunun harika ancak onların meselesi olduğunu ve bunun, İran halkı ile hükümetleri arasındaki bir konu olduğunu söyledi.
Konuşmasında ABD ile İran arasındaki mutabakatı da değerlendiren Vance, mutabakatı 'bölgesel barış anlaşması' olarak nitelendirerek, mutabakatın İran'ın yanı sıra Körfez ülkeleri, İsrail ve Lübnan'ı da kapsayacağını söyledi.
Ayrıca Vance, mtabakatın sık sık kıyaslandığı Marshall Planı'ndan farklı olduğunu savunarak, şunları söyledi:
"Marshall Planı büyük ölçüde Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. Bu ise Amerikan vergi mükelleflerinin parası değil."
Vance ayrıca, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile doğrulama ve denetim mekanizmalarının anlaşmanın temel unsurları arasında yer alacağını söyledi.
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