https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/vance-abd-baskani-hicbir-zaman-amacinin-riza-pehleviyi-iranin-yeni-lideri-yapmak-oldugunu-soylemedi-1106559954.html

Vance: ABD Başkanı hiçbir zaman amacının Rıza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi

Vance: ABD Başkanı hiçbir zaman amacının Rıza Pehlevi'yi İran'ın yeni lideri yapmak olduğunu söylemedi

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump’ın İran’da rejim değişikliği hedeflemediğini ve Rıza Pehlevi’yi iktidara getirme gibi bir amacı olmadığını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T02:18+0300

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abd

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i̇ran

j.d. vance

mutabakat

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkan Donald Trump'ın hiçbir zaman İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'nin getirmeyi hedeflemediğini söyledi.Açıklamasında Vance, Trump'ın 'rejim değişikliği' hedeflemediğini savunarak, şöyle konuştu:Konuşmasında ABD ile İran arasındaki mutabakatı da değerlendiren Vance, mutabakatı 'bölgesel barış anlaşması' olarak nitelendirerek, mutabakatın İran'ın yanı sıra Körfez ülkeleri, İsrail ve Lübnan'ı da kapsayacağını söyledi.Ayrıca Vance, mtabakatın sık sık kıyaslandığı Marshall Planı'ndan farklı olduğunu savunarak, şunları söyledi:Vance ayrıca, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile doğrulama ve denetim mekanizmalarının anlaşmanın temel unsurları arasında yer alacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iran-lubnanin-guneyinde-ateskes-84-kez-ihlal-edildi-saldirilar-devam-ederse-gerekli-karsilik-1106559410.html

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abd, donald trump, i̇ran, j.d. vance, mutabakat