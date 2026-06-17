https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iran-lubnanin-guneyinde-ateskes-84-kez-ihlal-edildi-saldirilar-devam-ederse-gerekli-karsilik-1106559410.html
İran: Lübnan’ın güneyinde ateşkes 84 kez ihlal edildi, saldırılar devam ederse gerekli karşılık verilir
İran: Lübnan’ın güneyinde ateşkes 84 kez ihlal edildi, saldırılar devam ederse gerekli karşılık verilir
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde ateşkesi onlarca kez ihlal ettiğini ifade ederek, saldırıların sürmesi halinde karşılık vereceklerini... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T00:34+0300
2026-06-17T00:34+0300
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İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel birimi olan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, yayımladığı açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.Açıklamada, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarını sürdürdüğü belirtilirken, özellikle Lübnan’ın güneyinde ateşkesin 84 kez ihlal edildiği ifade edildi. Karargahtan yapılan değerlendirmede, söz konusu ihlallerin bölgedeki gerilimi artırdığı vurgulandı.İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını devam ettirmesi halinde gerekli karşılığın verileceği uyarısında bulunarak, gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/israilin-abd-iran-mutabakat-zaptini-gormek-talebi-reddedildi-1106557706.html
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, lübnan
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, lübnan
İran: Lübnan’ın güneyinde ateşkes 84 kez ihlal edildi, saldırılar devam ederse gerekli karşılık verilir
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in Lübnan’ın güneyinde ateşkesi onlarca kez ihlal ettiğini ifade ederek, saldırıların sürmesi halinde karşılık vereceklerini açıkladı.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel birimi olan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, yayımladığı açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.
Açıklamada, İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarını sürdürdüğü belirtilirken, özellikle Lübnan’ın güneyinde ateşkesin 84 kez ihlal edildiği ifade edildi. Karargahtan yapılan değerlendirmede, söz konusu ihlallerin bölgedeki gerilimi artırdığı vurgulandı.
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını devam ettirmesi halinde gerekli karşılığın verileceği uyarısında bulunarak, gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.