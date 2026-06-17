Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukraynada-zelenskiyin-degistirilmesini-isteyen-ukraynalilarin-sayisi-uc-yilda-yuzde-67ye-yukseldi-1106581666.html
Ukrayna’da Zelenskiy’in değiştirilmesini isteyen Ukraynalıların sayısı üç yılda yüzde 67'ye yükseldi
Ukrayna’da Zelenskiy’in değiştirilmesini isteyen Ukraynalıların sayısı üç yılda yüzde 67'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da, Rusya ile çatışma son bulduktan sonra Zelenskiy’in görevinin sonlandırılması gerektiğine inananların oranının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T16:33+0300
2026-06-17T16:33+0300
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
anket
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png
Ukrayna'da, Rusya ile çatışma son bulduktan sonra Vladimir Zelenskiy’in görevinin sonlandırılması gerektiğine inananların oranının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiği anlaşıldı.Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün (KIIS) reşit yaşta 1.000’in üzerinde Ukrayna vatandaşının katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları, Zelenskiy’in görevine son verilmesi gerektiğine inananların sayısının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiğini ortaya koydu.Enstitünün konuya ilişkin açıklamasında ayrıca, “Üç yıl önce merkezi hükümetin en az bir düzeyde yeniden yapılandırılmasını bekleyenlerin oranı yüzde 73 iken, şimdi yüzde 88'e yükseldi” denildi.Buna göre ankete katılanların yüzde 88'i, merkezi hükümette köklü bir değişiklik yapılarak, hem parlamentonun hem de hükümetin yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/zelenskiy-rusya-ve-abd-ile-uclu-muzakereler-azerbaycanda-yapilabilir-1105277237.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_44:0:703:494_1920x0_80_0_0_7019013b0922a54b17675af465380382.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, vladimir zelenskiy, anket, rusya
ukrayna, vladimir zelenskiy, anket, rusya

Ukrayna’da Zelenskiy’in değiştirilmesini isteyen Ukraynalıların sayısı üç yılda yüzde 67'ye yükseldi

16:33 17.06.2026
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Abone ol
Ukrayna'da, Rusya ile çatışma son bulduktan sonra Zelenskiy’in görevinin sonlandırılması gerektiğine inananların oranının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiği ortaya çıktı.
Ukrayna'da, Rusya ile çatışma son bulduktan sonra Vladimir Zelenskiy’in görevinin sonlandırılması gerektiğine inananların oranının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiği anlaşıldı.
Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün (KIIS) reşit yaşta 1.000’in üzerinde Ukrayna vatandaşının katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları, Zelenskiy’in görevine son verilmesi gerektiğine inananların sayısının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiğini ortaya koydu.
Enstitünün konuya ilişkin açıklamasında ayrıca, “Üç yıl önce merkezi hükümetin en az bir düzeyde yeniden yapılandırılmasını bekleyenlerin oranı yüzde 73 iken, şimdi yüzde 88'e yükseldi” denildi.
Buna göre ankete katılanların yüzde 88'i, merkezi hükümette köklü bir değişiklik yapılarak, hem parlamentonun hem de hükümetin yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyor.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2026
DÜNYA
Zelenskiy: Rusya ve ABD ile üçlü müzakereler Azerbaycan’da yapılabilir
25 Nisan, 18:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала