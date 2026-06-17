https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukraynada-zelenskiyin-degistirilmesini-isteyen-ukraynalilarin-sayisi-uc-yilda-yuzde-67ye-yukseldi-1106581666.html
Ukrayna’da Zelenskiy’in değiştirilmesini isteyen Ukraynalıların sayısı üç yılda yüzde 67'ye yükseldi
Ukrayna’da Zelenskiy’in değiştirilmesini isteyen Ukraynalıların sayısı üç yılda yüzde 67'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da, Rusya ile çatışma son bulduktan sonra Zelenskiy’in görevinin sonlandırılması gerektiğine inananların oranının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T16:33+0300
2026-06-17T16:33+0300
2026-06-17T16:33+0300
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Ukrayna'da, Rusya ile çatışma son bulduktan sonra Vladimir Zelenskiy’in görevinin sonlandırılması gerektiğine inananların oranının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiği anlaşıldı.Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün (KIIS) reşit yaşta 1.000’in üzerinde Ukrayna vatandaşının katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları, Zelenskiy’in görevine son verilmesi gerektiğine inananların sayısının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiğini ortaya koydu.Enstitünün konuya ilişkin açıklamasında ayrıca, “Üç yıl önce merkezi hükümetin en az bir düzeyde yeniden yapılandırılmasını bekleyenlerin oranı yüzde 73 iken, şimdi yüzde 88'e yükseldi” denildi.Buna göre ankete katılanların yüzde 88'i, merkezi hükümette köklü bir değişiklik yapılarak, hem parlamentonun hem de hükümetin yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/zelenskiy-rusya-ve-abd-ile-uclu-muzakereler-azerbaycanda-yapilabilir-1105277237.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, anket, rusya
ukrayna, vladimir zelenskiy, anket, rusya
Ukrayna’da Zelenskiy’in değiştirilmesini isteyen Ukraynalıların sayısı üç yılda yüzde 67'ye yükseldi
Ukrayna'da, Rusya ile çatışma son bulduktan sonra Zelenskiy’in görevinin sonlandırılması gerektiğine inananların oranının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiği ortaya çıktı.
Ukrayna'da, Rusya ile çatışma son bulduktan sonra Vladimir Zelenskiy’in görevinin sonlandırılması gerektiğine inananların oranının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiği anlaşıldı.
Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün (KIIS) reşit yaşta 1.000’in üzerinde Ukrayna vatandaşının katılımıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları, Zelenskiy’in görevine son verilmesi gerektiğine inananların sayısının son üç yılda yüzde 23'ten yüzde 67'ye yükseldiğini ortaya koydu.
Enstitünün konuya ilişkin açıklamasında ayrıca, “Üç yıl önce merkezi hükümetin en az bir düzeyde yeniden yapılandırılmasını bekleyenlerin oranı yüzde 73 iken, şimdi yüzde 88'e yükseldi” denildi.
Buna göre ankete katılanların yüzde 88'i, merkezi hükümette köklü bir değişiklik yapılarak, hem parlamentonun hem de hükümetin yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyor.