https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/zelenskiy-rusya-ve-abd-ile-uclu-muzakereler-azerbaycanda-yapilabilir-1105277237.html

Zelenskiy: Rusya ve ABD ile üçlü müzakereler Azerbaycan’da yapılabilir

Vladimir Zelenskiy, Rusya ve ABD ile yeni bir üçlü müzakere turuna hazır olduklarını, bu görüşmelerin daha önce Türkiye ve İsviçre'de olduğu gibi Azerbaycan'da... 25.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

vladimir zelenskiy

i̇lham aliyev

ukrayna

azerbaycan

bakü

abd

rusya

türkiye

cenevre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/01/1100673317_0:0:745:420_1920x0_80_0_0_cb9cb79fba614a1aa1a6022c40c94df4.png

Vladimir Zelenskiy, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya ve ABD ile yürütülen üçlü formattaki yeni bir müzakere turuna hazır olduklarını ve bu görüşmelerin Azerbaycan’da yapılabileceğini söyledi.Zelenskiy, “Daha önce Türkiye’de bu tür müzakerelerimiz oldu, Amerikalı ortaklarımızla İsviçre’de görüştük. Bu tür müzakerelere Azerbaycan’da da hazırız” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna konulu üçlü müzakerelerdeki aranın, ABD’nin Orta Doğu gündemine yoğunlaşmasıyla bağlantılı olduğunu belirtmişti. Peskov, tarafların, özellikle de Amerikan tarafının takvimlerinin uyumlaştırılmasının ardından Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki temasların devam etmesini beklediklerini vurgulamıştı.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı önceki üçlü istişare turu 17-18 Şubat’ta Cenevre’de yapılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

