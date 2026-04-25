Zelenskiy: Rusya ve ABD ile üçlü müzakereler Azerbaycan’da yapılabilir
Vladimir Zelenskiy, Rusya ve ABD ile yeni bir üçlü müzakere turuna hazır olduklarını, bu görüşmelerin daha önce Türkiye ve İsviçre'de olduğu gibi Azerbaycan'da...
2026-04-25T18:35+0300
Vladimir Zelenskiy, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya ve ABD ile yürütülen üçlü formattaki yeni bir müzakere turuna hazır olduklarını ve bu görüşmelerin Azerbaycan’da yapılabileceğini söyledi.Zelenskiy, “Daha önce Türkiye’de bu tür müzakerelerimiz oldu, Amerikalı ortaklarımızla İsviçre’de görüştük. Bu tür müzakerelere Azerbaycan’da da hazırız” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna konulu üçlü müzakerelerdeki aranın, ABD’nin Orta Doğu gündemine yoğunlaşmasıyla bağlantılı olduğunu belirtmişti. Peskov, tarafların, özellikle de Amerikan tarafının takvimlerinin uyumlaştırılmasının ardından Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki temasların devam etmesini beklediklerini vurgulamıştı.Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı önceki üçlü istişare turu 17-18 Şubat’ta Cenevre’de yapılmıştı.
Vladimir Zelenskiy, Rusya ve ABD ile yeni bir üçlü müzakere turuna hazır olduklarını, bu görüşmelerin daha önce Türkiye ve İsviçre’de olduğu gibi Azerbaycan’da da gerçekleştirilebileceğini belirtti.
