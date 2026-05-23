Medinskiy’den Starobelsk tepkisi: Tarihte bu tür saldırılar sadece Naziler tarafından yapıldı
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Starobelsk saldırısına Batılı temsilcilerin verdiği tepkiyi “utanmazca” olarak nitelendirerek, okullar ve... 23.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-23T19:49+0300
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki pedagoji koleji ve yurduna düzenlenen saldırıya ilişkin Batı'dan gelen tepkileri değerlendirdi. Medinskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Starobelsk'teki eğitim binası ile öğrenci yurdunu bombaladığını anımsatarak, özellikle Letonya ve Danimarka'dan bazı temsilcilerin Birleşmiş Milletler'deki tutumunu sert ifadelerle eleştirdi.Saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendiren Medinskiy, "Okulları, meslek liselerini, pioner kamplarını, çocukları hedef alarak vuranlar, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda sadece Nazilerdi. Başka bir benzer örnek hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
19:49 23.05.2026
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Starobelsk saldırısına Batılı temsilcilerin verdiği tepkiyi “utanmazca” olarak nitelendirerek, okullar ve çocukların hedef alınmasının, tarihte yalnızca Nazi Almanyası tarafından yapıldığını belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Starobelsk kentindeki pedagoji koleji ve yurduna düzenlenen saldırıya ilişkin Batı’dan gelen tepkileri değerlendirdi. Medinskiy, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’teki eğitim binası ile öğrenci yurdunu bombaladığını anımsatarak, özellikle Letonya ve Danimarka’dan bazı temsilcilerin Birleşmiş Milletler’deki tutumunu sert ifadelerle eleştirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Starobelsk Koleji'nin eğitim binasını ve yurdunu bombaladı. BM'deki Letonya ve Danimarka’dan soysuzların 'hiçbir utanç duymadan' verdiği tepki özellikle şaşırtıcı. Biz genellikle merhametli, unutkan ve affetmeye meyilliyiz. Ama bu insanlar kazanırsa bizimle ve çocuklarımızla neler yapabileceklerini bir düşünün. İyice düşünün.
Saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendiren Medinskiy, “Okulları, meslek liselerini, pioner kamplarını, çocukları hedef alarak vuranlar, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda sadece Nazilerdi. Başka bir benzer örnek hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.
