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Messi Dünya Kupası'nda en çok gol atan ikinci oyuncu oldu
Messi Dünya Kupası'nda en çok gol atan ikinci oyuncu oldu
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T07:16+0300
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Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı.Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.Zirve yarışında yalnız değilDünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/icardinin-yeni-sozlesme-sartlari-belli-oldu-galatasarayin-karari-bekleniyor-1106557279.html
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messi, lionel messi, dünya kupası
messi, lionel messi, dünya kupası

Messi Dünya Kupası'nda en çok gol atan ikinci oyuncu oldu

07:16 17.06.2026
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AA / Hakan Akgün
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'ndaki ilk maçta Cezayir'i 3-0 yenen Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.
Cezayir karşısında sahaya çıkarak 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu olan Messi, Kansas'ta oynanan karşılaşmada attığı gollerle Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu sırasını Alman oyuncu Miroslav Klose'yle paylaşmaya başladı.
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Messi
© AA / Hakan Akgün
Kansas'a 13 golle gelen Messi, Arjantin'in Cezayir karşısındaki 3 golünü de atarak Dünya Kupası kariyerinde kaydettiği gol sayısını 16'ya yükseltti.
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Messi
© AA / Hakan Akgün
Klose'yle birlikte Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumuna yükselen Messi 1 gol daha atması halinde bu alanda ilk sırayı ele geçirecek.
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Messi
© AA / Hakan Akgün

Zirve yarışında yalnız değil

Dünya Kupası tarihinde en fazla sahaya çıkan oyuncu unvanını Cezayir maçıyla birlikte 27'ye yükselten 16 gollü Messi'yi en golcü oyuncu yarışında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe takip ediyor.
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Messi
© AA / Hakan Akgün
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Senegal'e 2 gol atarak gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva sona erene kadar atacağı gollerle Messi'yi geçmeye çalışacak.
© AA / Hakan AkgünMessi
Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Messi
© AA / Hakan Akgün
Bu oyuncuların ardından Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcular listesinde 8'er golleri bulunan Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Neymar yer alıyor.
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