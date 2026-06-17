https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/turkiye-semalarinda-goruldu-hilal-ve-venus-bulustu-1106593625.html

Türkiye semalarında görüldü: Hilal ve Venüs buluştu

Türkiye semalarında görüldü: Hilal ve Venüs buluştu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde görsel şölen oluşturan hilal ve Venüs gezegeni, dağların üzerinden yükselirken bir arada görüntülendi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T23:35+0300

2026-06-17T23:35+0300

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Gökyüzünde birbirine yakın konumda görülen hilal ve Venüs, kartpostallık manzaralar oluşturdu.Fotoğraf tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri tarafından ilgiyle takip edilen görüntüler, birçok noktada objektiflere yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/gokyuzunde-nadir-solen-2026nin-ilk-mavi-ayi-icin-tarih-verildi-1105422801.html

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türkiye, ay, venüs, gökyüzü, gezegen, astronomi, astroloji