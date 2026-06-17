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Türkiye semalarında görüldü: Hilal ve Venüs buluştu
Türkiye semalarında görüldü: Hilal ve Venüs buluştu
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Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde görsel şölen oluşturan hilal ve Venüs gezegeni, dağların üzerinden yükselirken bir arada görüntülendi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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Gökyüzünde birbirine yakın konumda görülen hilal ve Venüs, kartpostallık manzaralar oluşturdu.Fotoğraf tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri tarafından ilgiyle takip edilen görüntüler, birçok noktada objektiflere yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/gokyuzunde-nadir-solen-2026nin-ilk-mavi-ayi-icin-tarih-verildi-1105422801.html
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türkiye, ay, venüs, gökyüzü, gezegen, astronomi, astroloji
türkiye, ay, venüs, gökyüzü, gezegen, astronomi, astroloji

Türkiye semalarında görüldü: Hilal ve Venüs buluştu

23:35 17.06.2026
© AA / Özgün TiranHilal ve Venüs birlikte görüntülendi
Hilal ve Venüs birlikte görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AA / Özgün Tiran
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Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde görsel şölen oluşturan hilal ve Venüs gezegeni, dağların üzerinden yükselirken bir arada görüntülendi.
Gökyüzünde birbirine yakın konumda görülen hilal ve Venüs, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Fotoğraf tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri tarafından ilgiyle takip edilen görüntüler, birçok noktada objektiflere yansıdı.
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