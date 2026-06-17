https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/turkiye-semalarinda-goruldu-hilal-ve-venus-bulustu-1106593625.html
Türkiye semalarında görüldü: Hilal ve Venüs buluştu
Türkiye semalarında görüldü: Hilal ve Venüs buluştu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde görsel şölen oluşturan hilal ve Venüs gezegeni, dağların üzerinden yükselirken bir arada görüntülendi. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T23:35+0300
2026-06-17T23:35+0300
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Gökyüzünde birbirine yakın konumda görülen hilal ve Venüs, kartpostallık manzaralar oluşturdu.Fotoğraf tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri tarafından ilgiyle takip edilen görüntüler, birçok noktada objektiflere yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/gokyuzunde-nadir-solen-2026nin-ilk-mavi-ayi-icin-tarih-verildi-1105422801.html
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türkiye, ay, venüs, gökyüzü, gezegen, astronomi, astroloji
türkiye, ay, venüs, gökyüzü, gezegen, astronomi, astroloji
Türkiye semalarında görüldü: Hilal ve Venüs buluştu
Türkiye'nin birçok kentinde gökyüzünde görsel şölen oluşturan hilal ve Venüs gezegeni, dağların üzerinden yükselirken bir arada görüntülendi.
Gökyüzünde birbirine yakın konumda görülen hilal ve Venüs, kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Fotoğraf tutkunları ve gökyüzü gözlemcileri tarafından ilgiyle takip edilen görüntüler, birçok noktada objektiflere yansıdı.