Gökyüzünde nadir şölen: 2026’nın i̇lk ‘Mavi Ay’ı i̇çin tarih verildi
Sputnik Türkiye
Mavi Ay ne zaman görülecek? Bilim insanları 31 Mayıs 2026 için "Mavi Ay" uyarısı yaptı. Nadir görülen bu gökyüzü olayı hakkında merak edilenler ve 2028 detayları haberimizde.
2026-05-01T12:46+0300
Gökbilimciler, takvimlerin Mayıs 2026’yı gösterdiğinde nadir bir astronomik olayın yaşanacağını müjdeledi. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü (IKI) Güneş Astronomi Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayının hem 2’sinde hem de 31’inde dolunay meydana gelecek. Bir takvim ayı içerisinde gerçekleşen bu ikinci dolunay, dünya genelinde "Mavi Ay" olarak adlandırılıyor.Mavi Ay nedir ve neden olur?Bilim insanları, bu fenomenin temelinde yatan teknik detayları paylaştı. Dolunay evrelerinin yaklaşık her 29,5 günde bir tekrarlandığını belirten uzmanlar, bu sürenin standart takvim aylarından kısa olması nedeniyle zaman zaman aynı ay içerisine iki dolunayın sığabildiğini ifade etti. En son Ağustos 2023 tarihinde tanıklık edilen bu durum, gökyüzü gözlemcileri için görsel bir şölen sunuyor.Bir sonraki buluşma yılbaşındaMavi Ay takvimini güncelleyen laboratuvar, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada bir sonraki benzer olayın Aralık 2028'de yaşanacağını duyurdu. 2028'deki olayı özel kılan durum ise, ikinci dolunayın tam olarak 31 Aralık gecesine denk gelmesi. Bu durum, dünyanın yeni yıla bir "Mavi Ay" eşliğinde gireceği anlamına geliyor. Astronomi meraklıları, 31 Mayıs’taki bu eşsiz anı kaçırmamak için şimdiden hazırlıklara başladı.
Bilim dünyası, nadir doğa olaylarından biri olan "Mavi Ay" için geri sayımı başlattı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırma Enstitüsü, Mayıs 2026'da aynı ay içerisinde iki dolunayın gerçekleşeceğini duyurdu. 31 Mayıs’ta gözlemlenecek olan bu büyüleyici olay, gökyüzü meraklılarını heyecanlandırıyor.
