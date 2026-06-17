https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-iranla-anlasma-kesin-degil-eger-begenmezsem-bomba-atmaya-yeniden-baslayacagiz-1106577034.html

Trump: İran'la anlaşma kesin değil, eğer beğenmezsem bomba atmaya yeniden başlayacağız

Trump: İran'la anlaşma kesin değil, eğer beğenmezsem bomba atmaya yeniden başlayacağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'la güçlü bir anlaşma yaptık' ifadelerini kullandığı konuşmasında İran ile yapılan mutabakatın henüz kesinliğe kavuşmadığını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T14:00+0300

2026-06-17T14:00+0300

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donald trump

abd

i̇ran

fransa

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Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile ticaret konularını ve Büyük Etiyopya Rönesans Barajı konusundaki anlaşmazlığı görüşeceğini söyledi. Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iranda-abd-ile-mutabakatin-ardindan-ulusal-para-birimi-deger-kazandi-1106570327.html

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fransa

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