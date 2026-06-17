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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-iranla-anlasma-kesin-degil-eger-begenmezsem-bomba-atmaya-yeniden-baslayacagiz-1106577034.html
Trump: İran'la anlaşma kesin değil, eğer beğenmezsem bomba atmaya yeniden başlayacağız
Trump: İran'la anlaşma kesin değil, eğer beğenmezsem bomba atmaya yeniden başlayacağız
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ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'la güçlü bir anlaşma yaptık' ifadelerini kullandığı konuşmasında İran ile yapılan mutabakatın henüz kesinliğe kavuşmadığını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile ticaret konularını ve Büyük Etiyopya Rönesans Barajı konusundaki anlaşmazlığı görüşeceğini söyledi. Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iranda-abd-ile-mutabakatin-ardindan-ulusal-para-birimi-deger-kazandi-1106570327.html
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donald trump, abd, i̇ran, fransa
donald trump, abd, i̇ran, fransa

Trump: İran'la anlaşma kesin değil, eğer beğenmezsem bomba atmaya yeniden başlayacağız

14:00 17.06.2026 (güncellendi: 14:05 17.06.2026)
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'la güçlü bir anlaşma yaptık' ifadelerini kullandığı konuşmasında İran ile yapılan mutabakatın henüz kesinliğe kavuşmadığını vurguladı. Trump ayrıca, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile ticaret konularını ve 'tartışmalı baraj' konusunu görüşeceğini söyledi.
Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile ticaret konularını ve Büyük Etiyopya Rönesans Barajı konusundaki anlaşmazlığı görüşeceğini söyledi.
Trump'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
İran ile yapılan mutabakat henüz kesin değil, anlaşmayı beğenmezsem bomba atmaya yeniden başlayacağız.
Anlaşma, yaptırımların derhal hafifletilmesini içermiyor, ancak bu konu daha sonra ele alınacak.
Bu bir mutabakat zaptı. Ve eğer beğenmezsem, onlara ateş etmeye, kafalarına bomba atmaya geri döneceğiz. Eğer beğenmezsem, eğer uslu durmazlarsa, tam kafalarının ortasına bomba atmaya geri döneceğiz, tamam mı?
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Sisi ile ticaret konusunda görüşeceğiz.
'Tartışmalı baraj' konusunu da tartışacağız
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İran'da ABD ile mutabakatın ardından ulusal para birimi değer kazandı
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