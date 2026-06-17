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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iranda-abd-ile-mutabakatin-ardindan-ulusal-para-birimi-deger-kazandi-1106570327.html
İran'da ABD ile mutabakatın ardından ulusal para birimi değer kazandı
İran'da ABD ile mutabakatın ardından ulusal para birimi değer kazandı
Sputnik Türkiye
İran ile ABD arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakatın ardından aylardır büyük değer kaybeden... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesini öngören mutabakat, İran piyasalarında olumlu etkisini göstermeye başladı.İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen hafta 180 bin tümen seviyelerinde seyreden ABD doları, bugün 152 bin tümene kadar geriledi.İran ekonomisi son aylarda savaşın maliyetleri, yüksek enflasyon ve yaptırımların baskısı nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Dolar kuru, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla mart ayında 190 bin tümen seviyesine kadar yükselerek tarihi zirveleri görmüş, ulusal para birimi rekor düzeyde değer kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/altin-fiyatlari-beklemede-bugun-altin-fiyatlari-ne-kadar-1106565223.html
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i̇ran, abd
i̇ran, abd

İran'da ABD ile mutabakatın ardından ulusal para birimi değer kazandı

13:08 17.06.2026
© REUTERS Majid-Asgaripourİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© REUTERS Majid-Asgaripour
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İran ile ABD arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakatın ardından aylardır büyük değer kaybeden İran'ın ulusal para birimi, 1 hafta içinde yüzde 15'ten fazla değer kazandı.
Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesini öngören mutabakat, İran piyasalarında olumlu etkisini göstermeye başladı.
İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen hafta 180 bin tümen seviyelerinde seyreden ABD doları, bugün 152 bin tümene kadar geriledi.
İran ekonomisi son aylarda savaşın maliyetleri, yüksek enflasyon ve yaptırımların baskısı nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Dolar kuru, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla mart ayında 190 bin tümen seviyesine kadar yükselerek tarihi zirveleri görmüş, ulusal para birimi rekor düzeyde değer kaybetmişti.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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