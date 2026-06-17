https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iranda-abd-ile-mutabakatin-ardindan-ulusal-para-birimi-deger-kazandi-1106570327.html

İran'da ABD ile mutabakatın ardından ulusal para birimi değer kazandı

İran'da ABD ile mutabakatın ardından ulusal para birimi değer kazandı

Sputnik Türkiye

İran ile ABD arasında savaşı durduran ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören mutabakatın ardından aylardır büyük değer kaybeden... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:08+0300

2026-06-17T13:08+0300

2026-06-17T13:08+0300

ekonomi̇

i̇ran

abd

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Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesini öngören mutabakat, İran piyasalarında olumlu etkisini göstermeye başladı.İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "pashizi.com" internet sitesinde yer alan verilere göre, geçen hafta 180 bin tümen seviyelerinde seyreden ABD doları, bugün 152 bin tümene kadar geriledi.İran ekonomisi son aylarda savaşın maliyetleri, yüksek enflasyon ve yaptırımların baskısı nedeniyle ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Dolar kuru, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla mart ayında 190 bin tümen seviyesine kadar yükselerek tarihi zirveleri görmüş, ulusal para birimi rekor düzeyde değer kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/altin-fiyatlari-beklemede-bugun-altin-fiyatlari-ne-kadar-1106565223.html

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