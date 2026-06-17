https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-iran-konusundaki-tutumlari-nedeniyle-putin-ve-siye-tesekkur-etti-1106588879.html

Trump, İran konusundaki tutumları nedeniyle Putin ve Şi’ye teşekkür etti

Trump, İran konusundaki tutumları nedeniyle Putin ve Şi’ye teşekkür etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, İran meselesinde “tarafsız” duruş sergilediklerini belirttiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T20:41+0300

2026-06-17T20:41+0300

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Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin ardından gazetecilere konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran konusundaki yaklaşımlarını değerlendirdi.Trump, “Çin’e ve Başkan Şi’ye teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle görüştüm ve İran konusunda tam bir tarafsızlık sergiledi, bunu takdir ediyorum. Vladimir Putin’e de teşekkür etmek istiyorum. O da son derece tarafsız davrandı” ifadelerini kullandı.Trump ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, İran’la ilgili karşılıklı anlayışa dair mutabakat zaptının hazırlıklarının tamamlandığını daha önce doğrulamıştı. Söz konusu belgenin 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trumptan-iran-aciklamasi-daha-fazla-ekonomik-felaket-gormek-istemedim-1106587139.html

abd

rusya

çin

i̇ran

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donald trump, vladimir putin, şi cinping, abd, rusya, çin, i̇ran, cenevre