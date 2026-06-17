https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trump-iran-konusundaki-tutumlari-nedeniyle-putin-ve-siye-tesekkur-etti-1106588879.html
Trump, İran konusundaki tutumları nedeniyle Putin ve Şi’ye teşekkür etti
Trump, İran konusundaki tutumları nedeniyle Putin ve Şi’ye teşekkür etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, İran meselesinde “tarafsız” duruş sergilediklerini belirttiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T20:41+0300
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Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin ardından gazetecilere konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran konusundaki yaklaşımlarını değerlendirdi.Trump, “Çin’e ve Başkan Şi’ye teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle görüştüm ve İran konusunda tam bir tarafsızlık sergiledi, bunu takdir ediyorum. Vladimir Putin’e de teşekkür etmek istiyorum. O da son derece tarafsız davrandı” ifadelerini kullandı.Trump ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, İran’la ilgili karşılıklı anlayışa dair mutabakat zaptının hazırlıklarının tamamlandığını daha önce doğrulamıştı. Söz konusu belgenin 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/trumptan-iran-aciklamasi-daha-fazla-ekonomik-felaket-gormek-istemedim-1106587139.html
abd
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donald trump, vladimir putin, şi cinping, abd, rusya, çin, i̇ran, cenevre
donald trump, vladimir putin, şi cinping, abd, rusya, çin, i̇ran, cenevre
Trump, İran konusundaki tutumları nedeniyle Putin ve Şi’ye teşekkür etti
ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, İran meselesinde “tarafsız” duruş sergilediklerini belirttiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e teşekkür etti.
Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin ardından gazetecilere konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran konusundaki yaklaşımlarını değerlendirdi.
Trump, “Çin’e ve Başkan Şi’ye teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle görüştüm ve İran konusunda tam bir tarafsızlık sergiledi, bunu takdir ediyorum. Vladimir Putin’e de teşekkür etmek istiyorum. O da son derece tarafsız davrandı” ifadelerini kullandı.
Trump ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, İran’la ilgili karşılıklı anlayışa dair mutabakat zaptının hazırlıklarının tamamlandığını daha önce doğrulamıştı. Söz konusu belgenin 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanması bekleniyor.