https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/tbmmye-tatil-yok-calisma-suresi-uzatildi-1106560623.html
TBMM'ye tatil yok: Çalışma süresi uzatıldı
TBMM'ye tatil yok: Çalışma süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Temmuz'da başlaması gereken yasama tatiline girmemesi ve çalışmalarına devam etmesi yönündeki karar Resmi Gazete'de... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T04:27+0300
2026-06-17T04:27+0300
2026-06-17T04:27+0300
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meclis genel kurulu
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resmi gazete
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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, normal şartlarda 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmesi gereken TBMM, yaz döneminde de çalışmalarını sürdürecek.Kararın, Anayasa'nın 93'üncü maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddesi kapsamında alındığı belirtildi. Buna göre, Meclis Genel Kurulu'nun 16 Haziran'da gerçekleştirilen 102'nci Birleşimi'nde, TBMM'nin tatile girmemesi ve faaliyetlerine devam etmesi yönünde karar verildi.Böylece Meclis, yasama takviminde öngörülen tatil dönemine ara vermeden çalışmalarını sürdürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/430-mulki-idare-amirinin-gorev-yeri-degisti-1106560096.html
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türkiye, tbmm, meclis genel kurulu, anayasa, resmi gazete
türkiye, tbmm, meclis genel kurulu, anayasa, resmi gazete
TBMM'ye tatil yok: Çalışma süresi uzatıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Temmuz'da başlaması gereken yasama tatiline girmemesi ve çalışmalarına devam etmesi yönündeki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, normal şartlarda 1 Temmuz 2026 tarihinde tatile girmesi gereken TBMM, yaz döneminde de çalışmalarını sürdürecek.
Kararın, Anayasa'nın 93'üncü maddesi ile TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddesi kapsamında alındığı belirtildi. Buna göre, Meclis Genel Kurulu'nun 16 Haziran'da gerçekleştirilen 102'nci Birleşimi'nde, TBMM'nin tatile girmemesi ve faaliyetlerine devam etmesi yönünde karar verildi.
Böylece Meclis, yasama takviminde öngörülen tatil dönemine ara vermeden çalışmalarını sürdürecek.