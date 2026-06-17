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430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T03:06+0300
2026-06-17T03:06+0300
2026-06-17T03:06+0300
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i̇çişleri bakanlığı
kaymakam
mustafa çiftçi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları kapsamında değerlendirilen 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gereklilikleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtti.Kararname kapsamında, taşra teşkilatında görev yapan 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı olmak üzere toplam 15 mülki idare amiri merkez teşkilatındaki görevlere atandı.Ayrıca:Kararname ile birlikte İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi.Öte yandan, il ve ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirinden 4’ü, görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı çalışmalar doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun yeni görevlere atanırken, boşalan görevlere deneyimli ve başarılı mülki idare amirleri görevlendirildi.Üst düzey atamalar da yapıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında bazı üst düzey atamalar da gerçekleştirildi.Buna göre;Kararnameyle ayrıca, Önder Can’ın Uşak Vali Yardımcılığı görevinden Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin 2025 tarihli kararın iptal edildiği bildirildi.
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resmi gazete, i̇çişleri bakanlığı, kaymakam, mustafa çiftçi
resmi gazete, i̇çişleri bakanlığı, kaymakam, mustafa çiftçi
430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden belirlendi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları kapsamında değerlendirilen 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gereklilikleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtti.
Kararname kapsamında, taşra teşkilatında görev yapan 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı olmak üzere toplam 15 mülki idare amiri merkez teşkilatındaki görevlere atandı.
208 mülki idare amiri
kaymakamlıktan kaymakamlığa
,
82 mülki idare amiri
kaymakamlıktan vali yardımcılığına,
74 mülki idare amiri
vali yardımcılığından vali yardımcılığına,
32 mülki idare amiri
ise vali yardımcılığından kaymakamlığa
atandı.
Kararname ile birlikte İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi.
Öte yandan, il ve ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirinden 4’ü, görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı çalışmalar doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun yeni görevlere atanırken, boşalan görevlere deneyimli ve başarılı mülki idare amirleri görevlendirildi.
Üst düzey atamalar da yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında bazı üst düzey atamalar da gerçekleştirildi.
Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı
görevine Ahmet Başer,
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı
görevine Mustafa Çiftçiler,
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı
görevine ise Tekin Dundar atandı.
Kararnameyle ayrıca, Önder Can’ın Uşak Vali Yardımcılığı görevinden Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin 2025 tarihli kararın iptal edildiği bildirildi.