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430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
430 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-17T03:06+0300
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kaymakam
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları kapsamında değerlendirilen 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gereklilikleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtti.Kararname kapsamında, taşra teşkilatında görev yapan 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı olmak üzere toplam 15 mülki idare amiri merkez teşkilatındaki görevlere atandı.Ayrıca:Kararname ile birlikte İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi.Öte yandan, il ve ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirinden 4’ü, görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı çalışmalar doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun yeni görevlere atanırken, boşalan görevlere deneyimli ve başarılı mülki idare amirleri görevlendirildi.Üst düzey atamalar da yapıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında bazı üst düzey atamalar da gerçekleştirildi.Buna göre;Kararnameyle ayrıca, Önder Can’ın Uşak Vali Yardımcılığı görevinden Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin 2025 tarihli kararın iptal edildiği bildirildi.
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resmi gazete, i̇çişleri bakanlığı, kaymakam, mustafa çiftçi
resmi gazete, i̇çişleri bakanlığı, kaymakam, mustafa çiftçi

430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

03:06 17.06.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare amirinin görev yeri yeniden belirlendi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları kapsamında değerlendirilen 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gereklilikleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtti.
Kararname kapsamında, taşra teşkilatında görev yapan 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı olmak üzere toplam 15 mülki idare amiri merkez teşkilatındaki görevlere atandı.
Ayrıca:
208 mülki idare amiri kaymakamlıktan kaymakamlığa,
82 mülki idare amiri kaymakamlıktan vali yardımcılığına,
74 mülki idare amiri vali yardımcılığından vali yardımcılığına,
32 mülki idare amiri ise vali yardımcılığından kaymakamlığa atandı.
Kararname ile birlikte İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi.
Öte yandan, il ve ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirinden 4’ü, görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı çalışmalar doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun yeni görevlere atanırken, boşalan görevlere deneyimli ve başarılı mülki idare amirleri görevlendirildi.

Üst düzey atamalar da yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında bazı üst düzey atamalar da gerçekleştirildi.
Buna göre;
Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ahmet Başer,
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa Çiftçiler,
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Tekin Dundar atandı.
Kararnameyle ayrıca, Önder Can’ın Uşak Vali Yardımcılığı görevinden Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin 2025 tarihli kararın iptal edildiği bildirildi.
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