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430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

430 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan toplam 430 mülki idare... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T03:06+0300

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kaymakam

mustafa çiftçi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeret durumları kapsamında değerlendirilen 430 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat, kıdem, hizmet gereklilikleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlendiğini belirtti.Kararname kapsamında, taşra teşkilatında görev yapan 11 kaymakam ve 4 vali yardımcısı olmak üzere toplam 15 mülki idare amiri merkez teşkilatındaki görevlere atandı.Ayrıca:Kararname ile birlikte İstanbul’da 5, Ankara’da 4 ve İzmir’de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi.Öte yandan, il ve ilçe kayyımı olarak görev yapan 13 mülki idare amirinden 4’ü, görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı çalışmalar doğrultusunda talepleri ve kıdemlerine uygun yeni görevlere atanırken, boşalan görevlere deneyimli ve başarılı mülki idare amirleri görevlendirildi.Üst düzey atamalar da yapıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında bazı üst düzey atamalar da gerçekleştirildi.Buna göre;Kararnameyle ayrıca, Önder Can’ın Uşak Vali Yardımcılığı görevinden Nevşehir Vali Yardımcılığına atanmasına ilişkin 2025 tarihli kararın iptal edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/2026-kpss-ne-zaman-2026-kpss-lise-on-lisans-ve-lisans-basvurulari-ne-zaman-alinacak-1106547639.html

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Sputnik Türkiye

resmi gazete, i̇çişleri bakanlığı, kaymakam, mustafa çiftçi