https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/sigarayi-birakan-italyan-basbakani-meloniye-yesilaydan-aramiza-hosgeldin-mesaji--1106577512.html

Sigarayı bırakan İtalyan Başbakanı Meloni'ye Yeşilay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı 'aramıza hoşgeldin' mesajı

Sigarayı bırakan İtalyan Başbakanı Meloni'ye Yeşilay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı 'aramıza hoşgeldin' mesajı

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bıraktığı haberleri gündem olurken, Yeşilay yayımladığı bir video ile 'aramıza hoşgeldin' mesajı yayımladı. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T14:27+0300

2026-06-17T14:27+0300

2026-06-17T14:38+0300

yaşam

giorgia meloni

yeşilay

roma

sigara

recep tayyip erdoğan

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Sigara bağımlılığıyla tanınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sigarayı bırakman lazım' sözlerine 'kimseyi öldürmek istemiyorum' diyerek yanıt veren İtalya Başbakanı Giorgio Meloni'nin sigarayı bıraktığını açıklaması gündem oldu. Yeşilay da bu görüntüleri içeren bir videoyu 'Aramıza hoşgeldin Meloni' diyerek yayımladı. Videoda, Yeşilay'ın yapay zekayla hazırladığı videoda Yeşilay'ın bağımlılıkla ilgili danışma merkezi YEDAM'ın Roma şubesine İtalyan Başbakanına benzer bir kadının girdiği anlar da yer aldı. Kimseyi öldürmek istemiyorum demiştiGeçen yıl Mısır’daki Gazze Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meloni’ye “Harika görünüyorsun ama sigarayı bırakmanı sağlamam lazım” demişti. Macron da “İmkansız” diye araya girmiş, Meloni ise gülerek “Biliyorum, biliyorum. Kimseyi öldürmek istemiyorum” yanıtını vermişti.Yeşilay'dan 'aramıza hoş geldin' videosu: Roma YeşilayMeloni'nin sigarayı bıraktığını açıklamasının ardından Yeşilay da 13 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı arasındaki diyaloğun görüntülerini, "Aramıza hoş geldin Meloni. Dünyanın ortak fikri: Sigarayı bırakmak iyi bir karar. Cumhurbaşkanımızın “Sigarayı bırak” tavsiyesine kulak verenler listesine Giorgia Meloni de eklendi. Zor olabilir; imkânsız değil. En doğru zaman: bugün." ifadeleriyle yayımladı.

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giorgia meloni, yeşilay, roma, sigara, recep tayyip erdoğan