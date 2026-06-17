https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/birini-oldurebilirim-demisti-meloni--g7-zirvesinde-sasirtti-1106572458.html
‘Birini öldürebilirim’ demişti, Meloni , G7 zirvesinde şaşırttı
‘Birini öldürebilirim’ demişti, Meloni , G7 zirvesinde şaşırttı
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı, ‘sigara olmadan katil olabileceğini’ söylemesinden aylar sonra yine bir zirvede ‘bir kahve almam lazım’ dedikten sonra kendisine yöneltilen ‘Ve bir sigara?’ sözlerine şaşırtan cevabı verdi.
2026-06-17T12:22+0300
2026-06-17T12:22+0300
2026-06-17T12:22+0300
dünya
giorgia meloni
haberler
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recep tayyip erdoğan
sigara
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G7 zirvesi marjında devlet temsilcileriyle sohbet ederken İtalya Başbakanı Georgia Meloni’nin “Bir kahve almam lazım” dediği duyuldu.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Uyanmak için mi?” diye sordu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise “Ve bir sigara?” diye ekledi.‘Hayır bıraktım'Meloni’nin “Hayır, bıraktım” yanıtı üzerine sohbete şaşkınlık hakim oldu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi (kendisi de yoğun şekilde sigara kullanıyor) “Bıraktın mı? Bravo!” dedi. Tıp doktoru kökenli von der Leyen ise “Güzel” yorumunda bulundu.Liderler Meloni’ye ne zaman bıraktığını sorduğunda, 49 yaşındaki İtalyan lider “Bir ay önce” yanıtını verdi.Erdoğan ile diyaloğuMeloni’nin sigaraya olan düşkünlüğü dünya çapında düzenli olarak gündem oluyordu. Geçen yıl Mısır’daki Gazze Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meloni’ye “Harika görünüyorsun ama sigarayı bırakmanı sağlamam lazım” demişti. Macron da “İmkansız” diye araya girmiş, Meloni ise gülerek “Biliyorum, biliyorum. Kimseyi öldürmek istemiyorum” yanıtını vermişti.Trump ile gerilim yumuşuyorZirvede Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında da gerilimin yumaşadığı görüldü. Papa konusundaki eleştiriler nedeniyle yaşanan gerilimin ardından iki lider “Batı birliği” ruhuyla bir “netleştirme” toplantısı gerçekleştirdi.Meloni, AB içinde Trump’a en yakın liderlerden biri olarak biliniyor ve Trump’ın yemin törenine katılan tek AB lideriydi. Ancak İran konusundaki anlaşmazlık sonrası Trump, İtalyan bir gazeteye “Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım” demişti.Meloni ise Trump’ın Papa hakkındaki sözlerini “kabul edilemez” bulduğunu belirtmişti. Kaynaklar, zirve boyunca iki liderin daha fazla görüşme fırsatı bulacağını aktardı.Bir kamera anında Meloni’nin Trump’a “Biz her zaman arkadaştık” dediği duyuldu.Buna karşın Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Meloni’nin yüzünün asık olduğu görüldü. İki lider görev süreleri boyunca birçok konuda karşı karşıya gelmişti.
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giorgia meloni, haberler, g7, recep tayyip erdoğan, sigara
giorgia meloni, haberler, g7, recep tayyip erdoğan, sigara
‘Birini öldürebilirim’ demişti, Meloni , G7 zirvesinde şaşırttı
İtalya Başbakanı, ‘sigara olmadan katil olabileceğini’ söylemesinden aylar sonra yine bir zirvede‘bir kahve almam lazım’ dedikten sonra kendisine yöneltilen ‘Ve bir sigara?’ sözlerine şaşırtan cevabı verdi.
G7 zirvesi marjında devlet temsilcileriyle sohbet ederken İtalya Başbakanı Georgia Meloni’nin “Bir kahve almam lazım” dediği duyuldu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Uyanmak için mi?” diye sordu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise “Ve bir sigara?” diye ekledi.
Meloni’nin “Hayır, bıraktım” yanıtı üzerine sohbete şaşkınlık hakim oldu. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi (kendisi de yoğun şekilde sigara kullanıyor) “Bıraktın mı? Bravo!” dedi. Tıp doktoru kökenli von der Leyen ise “Güzel” yorumunda bulundu.
Liderler Meloni’ye ne zaman bıraktığını sorduğunda, 49 yaşındaki İtalyan lider “Bir ay önce” yanıtını verdi.
Meloni’nin sigaraya olan düşkünlüğü dünya çapında düzenli olarak gündem oluyordu. Geçen yıl Mısır’daki Gazze Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meloni’ye “Harika görünüyorsun ama sigarayı bırakmanı sağlamam lazım” demişti. Macron da “İmkansız” diye araya girmiş, Meloni ise gülerek “Biliyorum, biliyorum. Kimseyi öldürmek istemiyorum” yanıtını vermişti.
Meloni daha önce bir kitabında 13 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra yeniden başladığını itiraf etmişti. Sigaranın kendisi için bazı yabancı liderlerle (örneğin Tunus Devlet Başkanı Kaïs Saïed ile) bağ kurmasına yardımcı olduğunu da söylemişti.
Trump ile gerilim yumuşuyor
Zirvede Meloni ile ABD Başkanı Donald Trump arasında da gerilimin yumaşadığı görüldü. Papa konusundaki eleştiriler nedeniyle yaşanan gerilimin ardından iki lider “Batı birliği” ruhuyla bir “netleştirme” toplantısı gerçekleştirdi.
Meloni, AB içinde Trump’a en yakın liderlerden biri olarak biliniyor ve Trump’ın yemin törenine katılan tek AB lideriydi. Ancak İran konusundaki anlaşmazlık sonrası Trump, İtalyan bir gazeteye “Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım” demişti.
Meloni ise Trump’ın Papa hakkındaki sözlerini “kabul edilemez” bulduğunu belirtmişti. Kaynaklar, zirve boyunca iki liderin daha fazla görüşme fırsatı bulacağını aktardı.
Bir kamera anında Meloni’nin Trump’a “Biz her zaman arkadaştık” dediği duyuldu.
Buna karşın Macron ile yaptığı görüşmenin ardından Meloni’nin yüzünün asık olduğu görüldü. İki lider görev süreleri boyunca birçok konuda karşı karşıya gelmişti.