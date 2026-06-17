https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/sicakliklar-dusecek-gok-gurultulu-saganak-geliyor-meteorolojiden-3-gun-icin-uyari-1106580650.html
Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji'den 3 gün için uyarı
Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji'den 3 gün için uyarı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin büyük bölümünde 3 gün boyunca kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar da 3-4 derece düşecek. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T16:40+0300
2026-06-17T16:40+0300
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Sıcaklıklar 3-4 derece düşecek, bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.Çelik, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görüleceğini ve sıcaklığın düşeceğini söyledi.Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, yurdun kuzey ve iç bölgelerinde 3 gün yağış geçişleri görüleceğini, diğer bölgelerde ise özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak beklendiğini bildirdi."Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı"Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağını belirten Çelik, "Gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu ve kuvvetli rüzgar hadiseleri görülebilir. Yağışın kısa sürede etkili olması nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.Yağışlı sistemin pazar gününden itibaren etkisini kaybederek alansal olarak azalacağını dile getiren Çelik, yarın 3-4 derece düşecek hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yeniden artacağını ifade etti.Ankara için uyarı: Sağanak geliyorAnkara'da 3 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü yağış ve dolu riski bulunduğunu belirten Çelik, hava sıcaklığının 30 dereceden 23-24 dereceye düşeceğini söyledi.İstanbul'da havanın az bulutlu olacağını, cuma günü kısa süreli yağış beklendiğini dile getiren Çelik, sıcaklığın 25-27 derece civarında seyredeceğini kaydetti.Çelik, İzmir'de ise yarın bazı ilçelerde görülecek yağışın ardından sıcaklığın 30-32 derece olacağını ifade etti.
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ankara, meteoro, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu
ankara, meteoro, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu
Sıcaklıklar düşecek, gök gürültülü sağanak geliyor: Meteoroloji'den 3 gün için uyarı
Türkiye'nin büyük bölümünde 3 gün boyunca kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar da 3-4 derece düşecek.
Sıcaklıklar 3-4 derece düşecek, bazı illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çelik, yurdun büyük bölümünde 3 gün boyunca yağış görüleceğini ve sıcaklığın düşeceğini söyledi.
Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklenmediğini ifade eden Çelik, yurdun kuzey ve iç bölgelerinde 3 gün yağış geçişleri görüleceğini, diğer bölgelerde ise özellikle öğle ve akşam saatlerinde sağanak beklendiğini bildirdi.
"Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı"
Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağını belirten Çelik, "Gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu ve kuvvetli rüzgar hadiseleri görülebilir. Yağışın kısa sürede etkili olması nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.
Yağışlı sistemin pazar gününden itibaren etkisini kaybederek alansal olarak azalacağını dile getiren Çelik, yarın 3-4 derece düşecek hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yeniden artacağını ifade etti.
Ankara için uyarı: Sağanak geliyor
Ankara'da 3 gün boyunca kuvvetli gök gürültülü yağış ve dolu riski bulunduğunu belirten Çelik, hava sıcaklığının 30 dereceden 23-24 dereceye düşeceğini söyledi.
İstanbul'da havanın az bulutlu olacağını, cuma günü kısa süreli yağış beklendiğini dile getiren Çelik, sıcaklığın 25-27 derece civarında seyredeceğini kaydetti.
Çelik, İzmir'de ise yarın bazı ilçelerde görülecek yağışın ardından sıcaklığın 30-32 derece olacağını ifade etti.