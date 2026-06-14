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5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Sputnik Türkiye
Doğu Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
doğu karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ankarada-saganak-ve-dolu-hayati-olumsuz-etkiledi-caddeleri-su-basti-araclar-zarar-gordu-1106478786.html
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doğu karadeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, trabzon, bugün hava durumu
doğu karadeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, trabzon, bugün hava durumu

5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

10:24 14.06.2026 (güncellendi: 10:26 14.06.2026)
© Güven YılmazKuvvetli yağış
Kuvvetli yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© Güven Yılmaz
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Doğu Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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