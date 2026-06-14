https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/5-il-icin-sari-uyari-kuvvetli-yagisa-dikkat-1106487907.html

5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Sputnik Türkiye

Doğu Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T10:24+0300

2026-06-14T10:24+0300

2026-06-14T10:26+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ankarada-saganak-ve-dolu-hayati-olumsuz-etkiledi-caddeleri-su-basti-araclar-zarar-gordu-1106478786.html

doğu karadeniz

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Sputnik Türkiye

doğu karadeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, trabzon, bugün hava durumu