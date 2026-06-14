https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/5-il-icin-sari-uyari-kuvvetli-yagisa-dikkat-1106487907.html
5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Sputnik Türkiye
Doğu Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T10:24+0300
2026-06-14T10:24+0300
2026-06-14T10:26+0300
yaşam
doğu karadeniz
meteoroloji genel müdürlüğü
ordu
trabzon
bugün hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0e/1106487750_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_acbf1f89ddba5986ff4e267fe375625b.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/ankarada-saganak-ve-dolu-hayati-olumsuz-etkiledi-caddeleri-su-basti-araclar-zarar-gordu-1106478786.html
doğu karadeniz
ordu
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0e/1106487750_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_528b463d854ae42f6fee6506782b9fe2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doğu karadeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, trabzon, bugün hava durumu
doğu karadeniz, meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, trabzon, bugün hava durumu
5 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
10:24 14.06.2026 (güncellendi: 10:26 14.06.2026)
Doğu Karadeniz'de beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle 5 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahmine göre, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.