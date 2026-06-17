https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rusya-sehirlerini-kana-bulayacaklardi-kiev-gudumlu-teror-hucreleri-cokertildi-1106563510.html

Rusya şehirlerini kana bulayacaklardı: Kiev güdümlü terör hücreleri çökertildi

Rusya şehirlerini kana bulayacaklardı: Kiev güdümlü terör hücreleri çökertildi

Sputnik Türkiye

Rusya’da, Kiev rejiminin talimatıyla Rus askerlerini, insani yardım gönüllülerini ve stratejik altyapı tesislerini hedef almayı planlayan üç sabotajcının... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T08:51+0300

2026-06-17T08:51+0300

2026-06-17T08:58+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

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sabotaj

rusya silahlı kuvvetleri

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (ФСБ), Ukrayna istihbarat servisleri tarafından organize edilen ve Rusya topraklarında kaos yaratmayı amaçlayan bir terör ağını daha çökertti. Adıge Cumhuriyeti, Tümen Bölgesi ve Krasnodar Krayı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Kiev rejimine tetikçilik yapan üç terör işbirlikçisi yakalandı.Hedefte askerler ve gönüllüler vardıFSB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yakalanan şahısların doğrudan Rusya Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ve Özel Askeri Harekât'a katılan askerlere destek sağlayan sivil gönüllü organizasyonları hedef almayı planladıkları tespit edildi. Teröristlerin planları arasında yalnızca siviller ve askerler değil, aynı zamanda ulaştırma altyapısı, yakıt ve enerji tesislerine yönelik sabotajlar da yer alıyordu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kiev’den gelen talimatlar ve yabancı menşeli patlayıcılar ele geçirildiRus güvenlik güçlerinin zamanında ve profesyonel müdahalesi sayesinde, zanlıların yasa dışı faaliyetleri eyleme dökülemeden engellendi. Yakalanan teröristlerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, Ukraynalı küratörlerle yaptıkları yazışmalar ve planlanan terör saldırılarına ilişkin aldıkları somut talimatlar tek tek deşifre edildi.Operasyonlarda ele geçirilen mühimmatlar, Kiev rejiminin arkasındaki Batı desteğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Teröristlerin saklanma yerlerinde yapılan aramalarda şunlar ele geçirildi:Yabancı menşeli plastik patlayıcılar kullanılarak hazırlanmış el yapımı bir patlayıcı düzenek,çok sayıda el yapımı yangın çıkarıcı düzenek.Vatana ihanet suçlamasıSoruşturma birimleri, gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘Terör eylemine hazırlık’ ve ‘Yasa dışı patlayıcı madde bulundurma’ suçlarından ceza davaları açtı. Güvenlik kaynakları, zanlıların Rusya vatandaşı olmaları ve Kiev rejimiyle olan bağları nedeniyle, Rusya Ceza Kanunu'nun en ağır maddelerinden biri olan ‘Vatana ihanet’suçlamasıyla da yargılanmaları için gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abde-rusyadan-dogalgaz-ithalatina-yonelik-yasagin-ilk-asamasi-yururlukte-1106559826.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör, sabotaj, rusya silahlı kuvvetleri, adıge cumhuriyeti, krasnodar, tümen