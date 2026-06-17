https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rusya-sehirlerini-kana-bulayacaklardi-kiev-gudumlu-teror-hucreleri-cokertildi-1106563510.html
Rusya şehirlerini kana bulayacaklardı: Kiev güdümlü terör hücreleri çökertildi
Rusya şehirlerini kana bulayacaklardı: Kiev güdümlü terör hücreleri çökertildi
Sputnik Türkiye
Rusya’da, Kiev rejiminin talimatıyla Rus askerlerini, insani yardım gönüllülerini ve stratejik altyapı tesislerini hedef almayı planlayan üç sabotajcının... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T08:51+0300
2026-06-17T08:51+0300
2026-06-17T08:58+0300
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rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
terör
sabotaj
rusya silahlı kuvvetleri
adıge cumhuriyeti
krasnodar
tümen
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (ФСБ), Ukrayna istihbarat servisleri tarafından organize edilen ve Rusya topraklarında kaos yaratmayı amaçlayan bir terör ağını daha çökertti. Adıge Cumhuriyeti, Tümen Bölgesi ve Krasnodar Krayı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Kiev rejimine tetikçilik yapan üç terör işbirlikçisi yakalandı.Hedefte askerler ve gönüllüler vardıFSB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yakalanan şahısların doğrudan Rusya Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ve Özel Askeri Harekât'a katılan askerlere destek sağlayan sivil gönüllü organizasyonları hedef almayı planladıkları tespit edildi. Teröristlerin planları arasında yalnızca siviller ve askerler değil, aynı zamanda ulaştırma altyapısı, yakıt ve enerji tesislerine yönelik sabotajlar da yer alıyordu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kiev’den gelen talimatlar ve yabancı menşeli patlayıcılar ele geçirildiRus güvenlik güçlerinin zamanında ve profesyonel müdahalesi sayesinde, zanlıların yasa dışı faaliyetleri eyleme dökülemeden engellendi. Yakalanan teröristlerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, Ukraynalı küratörlerle yaptıkları yazışmalar ve planlanan terör saldırılarına ilişkin aldıkları somut talimatlar tek tek deşifre edildi.Operasyonlarda ele geçirilen mühimmatlar, Kiev rejiminin arkasındaki Batı desteğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Teröristlerin saklanma yerlerinde yapılan aramalarda şunlar ele geçirildi:Yabancı menşeli plastik patlayıcılar kullanılarak hazırlanmış el yapımı bir patlayıcı düzenek,çok sayıda el yapımı yangın çıkarıcı düzenek.Vatana ihanet suçlamasıSoruşturma birimleri, gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘Terör eylemine hazırlık’ ve ‘Yasa dışı patlayıcı madde bulundurma’ suçlarından ceza davaları açtı. Güvenlik kaynakları, zanlıların Rusya vatandaşı olmaları ve Kiev rejimiyle olan bağları nedeniyle, Rusya Ceza Kanunu'nun en ağır maddelerinden biri olan ‘Vatana ihanet’suçlamasıyla da yargılanmaları için gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abde-rusyadan-dogalgaz-ithalatina-yonelik-yasagin-ilk-asamasi-yururlukte-1106559826.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör, sabotaj, rusya silahlı kuvvetleri, adıge cumhuriyeti, krasnodar, tümen
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, terör, sabotaj, rusya silahlı kuvvetleri, adıge cumhuriyeti, krasnodar, tümen
Rusya şehirlerini kana bulayacaklardı: Kiev güdümlü terör hücreleri çökertildi
08:51 17.06.2026 (güncellendi: 08:58 17.06.2026)
Rusya’da, Kiev rejiminin talimatıyla Rus askerlerini, insani yardım gönüllülerini ve stratejik altyapı tesislerini hedef almayı planlayan üç sabotajcının suçüstü yakalandığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (ФСБ), Ukrayna istihbarat servisleri tarafından organize edilen ve Rusya topraklarında kaos yaratmayı amaçlayan bir terör ağını daha çökertti. Adıge Cumhuriyeti, Tümen Bölgesi ve Krasnodar Krayı'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Kiev rejimine tetikçilik yapan üç terör işbirlikçisi yakalandı.
Hedefte askerler ve gönüllüler vardı
FSB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yakalanan şahısların doğrudan Rusya Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ve Özel Askeri Harekât'a katılan askerlere destek sağlayan sivil gönüllü organizasyonları hedef almayı planladıkları tespit edildi. Teröristlerin planları arasında yalnızca siviller ve askerler değil, aynı zamanda ulaştırma altyapısı, yakıt ve enerji tesislerine yönelik sabotajlar da yer alıyordu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından Adıge Cumhuriyeti, Tümen Bölgesi ve Krasnodar Krayı'nda Ukrayna özel servislerinin üç işbirlikçisi gözaltına alındı. Bu şahısların, söz konusu bölgelerde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri personeline, Özel Askeri Harekât katılımcılarına destek veren bir gönüllü kuruluşuna, ayrıca ulaşım ve enerji altyapı tesislerine yönelik sabotaj ve terör eylemleri planladıkları belirlendi."
Kiev’den gelen talimatlar ve yabancı menşeli patlayıcılar ele geçirildi
Rus güvenlik güçlerinin zamanında ve profesyonel müdahalesi sayesinde, zanlıların yasa dışı faaliyetleri eyleme dökülemeden engellendi. Yakalanan teröristlerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde, Ukraynalı küratörlerle yaptıkları yazışmalar ve planlanan terör saldırılarına ilişkin aldıkları somut talimatlar tek tek deşifre edildi.
Operasyonlarda ele geçirilen mühimmatlar, Kiev rejiminin arkasındaki Batı desteğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Teröristlerin saklanma yerlerinde yapılan aramalarda şunlar ele geçirildi:
Yabancı menşeli plastik patlayıcılar kullanılarak hazırlanmış el yapımı bir patlayıcı düzenek,
çok sayıda el yapımı yangın çıkarıcı düzenek.
Soruşturma birimleri, gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘Terör eylemine hazırlık’ ve ‘Yasa dışı patlayıcı madde bulundurma’ suçlarından ceza davaları açtı. Güvenlik kaynakları, zanlıların Rusya vatandaşı olmaları ve Kiev rejimiyle olan bağları nedeniyle, Rusya Ceza Kanunu'nun en ağır maddelerinden biri olan ‘Vatana ihanet’suçlamasıyla da yargılanmaları için gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.