https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rusya-disisleri-zelenskiy-cocuklari-bilincli-olarak-hedef-aliyor-1106583872.html

Rusya Dışişleri: Zelenskiy çocukları bilinçli olarak hedef alıyor

Rusya Dışişleri: Zelenskiy çocukları bilinçli olarak hedef alıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırısını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T17:23+0300

2026-06-17T17:23+0300

2026-06-17T17:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

kiev

bryansk

ukrayna silahlı kuvvetleri

terör eylemi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya sert tepki gçstererek, Zelenskiy yönetimini çocukları kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.Uluslararası kurumların ve dünya kamuoyunun saldırı karşısında sessiz kalmasını eleştiren Rus diplomat, bu tutumun Kiev’e cesaret verdiğini vurguladı.Uluslararası toplumu ve hükümetleri saldırıyı açıkça kınamaya çağıran Zaharova, "Herkesi Zelenskiy rejiminin suç teşkil eden eylemlerini adil bir şekilde değerlendirmeye ve bu terör eylemini kararlılıkla kınamaya davet ediyoruz" dedi.Zaharova, saldırının sorumlularının cezasız kalmayacağının da altını çizerek, “Tüm suçluların hak ettikleri cezayı alacağından eminiz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi