https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rusya-disisleri-zelenskiy-cocuklari-bilincli-olarak-hedef-aliyor-1106583872.html
Rusya Dışişleri: Zelenskiy çocukları bilinçli olarak hedef alıyor
Rusya Dışişleri: Zelenskiy çocukları bilinçli olarak hedef alıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırısını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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terör eylemi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya sert tepki gçstererek, Zelenskiy yönetimini çocukları kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.Uluslararası kurumların ve dünya kamuoyunun saldırı karşısında sessiz kalmasını eleştiren Rus diplomat, bu tutumun Kiev’e cesaret verdiğini vurguladı.Uluslararası toplumu ve hükümetleri saldırıyı açıkça kınamaya çağıran Zaharova, "Herkesi Zelenskiy rejiminin suç teşkil eden eylemlerini adil bir şekilde değerlendirmeye ve bu terör eylemini kararlılıkla kınamaya davet ediyoruz" dedi.Zaharova, saldırının sorumlularının cezasız kalmayacağının da altını çizerek, “Tüm suçluların hak ettikleri cezayı alacağından eminiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi
Rusya Dışişleri: Zelenskiy çocukları bilinçli olarak hedef alıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırısını kınayarak, olayı bir “terör eylemi” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya sert tepki gçstererek, Zelenskiy yönetimini çocukları kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.
Zelenskiy yönetiminin bu alçakça suçunu şiddetle kınıyoruz. Çocukları koruduğunu iddia eden Zelenskiy, aslında onları bilinçli olarak tehlikeye atıyor ve tıpkı Starobelsk’te olduğu gibi planlı saldırıların hedefi haline getiriyor.
Uluslararası kurumların ve dünya kamuoyunun saldırı karşısında sessiz kalmasını eleştiren Rus diplomat, bu tutumun Kiev’e cesaret verdiğini vurguladı.
Sessizlik, bu terör eyleminin fiilen onaylandığı ve Kievli teröristlerin yeni kanlı suçlar işlemeye teşvik edildiği anlamına geliyor.
Uluslararası toplumu ve hükümetleri saldırıyı açıkça kınamaya çağıran Zaharova, "Herkesi Zelenskiy rejiminin suç teşkil eden eylemlerini adil bir şekilde değerlendirmeye ve bu terör eylemini kararlılıkla kınamaya davet ediyoruz" dedi.
Zaharova, saldırının sorumlularının cezasız kalmayacağının da altını çizerek, “Tüm suçluların hak ettikleri cezayı alacağından eminiz” ifadelerini kullandı.