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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rusya-disisleri-zelenskiy-cocuklari-bilincli-olarak-hedef-aliyor-1106583872.html
Rusya Dışişleri: Zelenskiy çocukları bilinçli olarak hedef alıyor
Rusya Dışişleri: Zelenskiy çocukları bilinçli olarak hedef alıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırısını... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T17:23+0300
2026-06-17T17:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
kiev
bryansk
ukrayna silahlı kuvvetleri
terör eylemi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya sert tepki gçstererek, Zelenskiy yönetimini çocukları kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.Uluslararası kurumların ve dünya kamuoyunun saldırı karşısında sessiz kalmasını eleştiren Rus diplomat, bu tutumun Kiev’e cesaret verdiğini vurguladı.Uluslararası toplumu ve hükümetleri saldırıyı açıkça kınamaya çağıran Zaharova, "Herkesi Zelenskiy rejiminin suç teşkil eden eylemlerini adil bir şekilde değerlendirmeye ve bu terör eylemini kararlılıkla kınamaya davet ediyoruz" dedi.Zaharova, saldırının sorumlularının cezasız kalmayacağının da altını çizerek, “Tüm suçluların hak ettikleri cezayı alacağından eminiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, bryansk, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi

Rusya Dışişleri: Zelenskiy çocukları bilinçli olarak hedef alıyor

17:23 17.06.2026
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırısını kınayarak, olayı bir “terör eylemi” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya sert tepki gçstererek, Zelenskiy yönetimini çocukları kasıtlı olarak hedef almakla suçladı.
Zelenskiy yönetiminin bu alçakça suçunu şiddetle kınıyoruz. Çocukları koruduğunu iddia eden Zelenskiy, aslında onları bilinçli olarak tehlikeye atıyor ve tıpkı Starobelsk’te olduğu gibi planlı saldırıların hedefi haline getiriyor.
Uluslararası kurumların ve dünya kamuoyunun saldırı karşısında sessiz kalmasını eleştiren Rus diplomat, bu tutumun Kiev’e cesaret verdiğini vurguladı.

Sessizlik, bu terör eyleminin fiilen onaylandığı ve Kievli teröristlerin yeni kanlı suçlar işlemeye teşvik edildiği anlamına geliyor.

Uluslararası toplumu ve hükümetleri saldırıyı açıkça kınamaya çağıran Zaharova, "Herkesi Zelenskiy rejiminin suç teşkil eden eylemlerini adil bir şekilde değerlendirmeye ve bu terör eylemini kararlılıkla kınamaya davet ediyoruz" dedi.
Zaharova, saldırının sorumlularının cezasız kalmayacağının da altını çizerek, “Tüm suçluların hak ettikleri cezayı alacağından eminiz” ifadelerini kullandı.
Bryansk Bölgesi'nde saldırıya uğrayan otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
DÜNYA
Belarus Dışişleri'nden Ukrayna'nın çocukları taşıyan otobüse düzenlediği saldırıya kınama
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