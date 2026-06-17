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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rusya-disisleri-kievin-cocuklari-hedef-alan-saldirisi-yeni-bir-teror-eylemi-1106577141.html
Rusya Dışişleri: Kiev’in çocukları hedef alan saldırısı yeni bir terör eylemi
Rusya Dışişleri: Kiev’in çocukları hedef alan saldırısı yeni bir terör eylemi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği hain... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
belarus
sivil can kaybı
terör saldırısı
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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yönetiminin sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Çocuklar doğrudan hedef alındıBryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu, Belarus'un Gomel şehrinden gelen ve çocuk futbol takımı oyuncularını tatil için Rusya’nın Karadeniz şehri Gelencik’e taşıyan sivil bir otobüse uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) planlı bir saldırı gerçekleştirdi.Söz konusu hedefli ve doğrudan gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde, çocuk kafilesine eşlik eden bir kadın hayatını kaybetti. Vali Vekili Kovalçuk, saldırıda dördü çocuk olmak üzere toplam altı kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html
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rusya, ukrayna, belarus, sivil can kaybı, terör saldırısı
rusya, ukrayna, belarus, sivil can kaybı, terör saldırısı

Rusya Dışişleri: Kiev’in çocukları hedef alan saldırısı yeni bir terör eylemi

14:02 17.06.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği hain saldırıyı, “Kiev rejiminin yeni bir terör eylemi” olarak nitelendirdi.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yönetiminin sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Bu, sivilleri ve özellikle de çocukları açıkça hedef alan Kiev rejiminin gerçekleştirdiği sıradan bir terör eylemi.”

Çocuklar doğrudan hedef alındı

Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu, Belarus'un Gomel şehrinden gelen ve çocuk futbol takımı oyuncularını tatil için Rusya’nın Karadeniz şehri Gelencik’e taşıyan sivil bir otobüse uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) planlı bir saldırı gerçekleştirdi.
Söz konusu hedefli ve doğrudan gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde, çocuk kafilesine eşlik eden bir kadın hayatını kaybetti. Vali Vekili Kovalçuk, saldırıda dördü çocuk olmak üzere toplam altı kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
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DÜNYA
Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi’nde Belarus çocuk futbol takımını taşıyan bir otobüsü vurdu
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