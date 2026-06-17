https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rusya-disisleri-kievin-cocuklari-hedef-alan-saldirisi-yeni-bir-teror-eylemi-1106577141.html

Rusya Dışişleri: Kiev’in çocukları hedef alan saldırısı yeni bir terör eylemi

Rusya Dışişleri: Kiev’in çocukları hedef alan saldırısı yeni bir terör eylemi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği hain... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T14:02+0300

2026-06-17T14:02+0300

2026-06-17T14:01+0300

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ukrayna

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sivil can kaybı

terör saldırısı

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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yönetiminin sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:Çocuklar doğrudan hedef alındıBryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu, Belarus'un Gomel şehrinden gelen ve çocuk futbol takımı oyuncularını tatil için Rusya’nın Karadeniz şehri Gelencik’e taşıyan sivil bir otobüse uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) planlı bir saldırı gerçekleştirdi.Söz konusu hedefli ve doğrudan gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde, çocuk kafilesine eşlik eden bir kadın hayatını kaybetti. Vali Vekili Kovalçuk, saldırıda dördü çocuk olmak üzere toplam altı kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ukrayna-ordusu-bryansk-bolgesinde-belarus-cocuk-futbol-takimini-tasiyan-bir-otobusu-vurdu-1106574426.html

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rusya, ukrayna, belarus, sivil can kaybı, terör saldırısı