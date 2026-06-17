https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/rus-birlikleri-adim-adim-zafere-dogru-bir-yerlesim-biriminin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1106573831.html

Rus birlikleri adım adım zafere doğru: Bir yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi

Rus birlikleri adım adım zafere doğru: Bir yerleşim biriminin kontrolü daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini düşmanın... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T12:54+0300

2026-06-17T12:54+0300

2026-06-17T13:00+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

fab-3000

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Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Kutuzovka köyünün kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Son 24 saat içinde toplam 1.370 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı savaş aracı ve bir adet çoklu roketatar da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunun mühimmat ve yakıt depolarını, Ukrayna’da uzun menzilli İHA montajının yapıldığı ve depolandığı yerler, ayrıca 146 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait İsveç yapımı Combat Boat 90 insansız hücumbotu vurdu.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 17 güdümlü uçak bombası ve 566 uçak tipi İHA’yı engelledi.Krasnıy Liman’da önemli gelişmeRusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Krasnıy Limankentinde Ukrayna ordusuna ait son ikmal hattını imha ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “FAB-3000 güdümlü uçak bombasının tam isabet etmesi sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Krasnıy Liman'daki son ikmal arteri olan Mayaki yerleşim birimi bölgesindeki Severskiy Donets Nehri üzerindeki geçiş noktası imha edildi” ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iran-ve-rusya-disisleri-bakanlarindan-memorandum-gorusmesi-1106570356.html

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ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, fab-3000