https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iran-ve-rusya-disisleri-bakanlarindan-memorandum-gorusmesi-1106570356.html
İran ve Rusya dışişleri bakanlarından ‘memorandum’ görüşmesi
İran ve Rusya dışişleri bakanlarından ‘memorandum’ görüşmesi
Sputnik Türkiye
İran ve Rusya dışişleri bakanlarının, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın detaylarını ve bölgesel gelişmeleri... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T12:06+0300
2026-06-17T12:06+0300
2026-06-17T12:06+0300
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sergey lavrov
abbas arakçi
anlaşma
memorandum
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
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İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçi ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Görüşmede, İran ve ABD arasında imzalanan anlaşmanın detayları masaya yatırıldı.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıGörüşmede ayrıca bölgesel istikrar için uluslararası toplumun alması gereken rollere dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasında, tarafların küresel arenaya yönelik mesajı şu şekilde aktarıldı:Açıklamaya göre, iki bakan görüşmede ikili ilişkileri ilgilendiren çeşitli konuları da değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/cin-bmnin-otoritesine-yeterince-saygi-gosterilmiyor-1106564840.html
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rusya, i̇ran, abd, sergey lavrov, abbas arakçi, anlaşma, memorandum, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
rusya, i̇ran, abd, sergey lavrov, abbas arakçi, anlaşma, memorandum, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
İran ve Rusya dışişleri bakanlarından ‘memorandum’ görüşmesi
İran ve Rusya dışişleri bakanlarının, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın detaylarını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.
İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçi ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Görüşmede, İran ve ABD arasında imzalanan anlaşmanın detayları masaya yatırıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemiz Dışişleri Bakanı, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde (İran ve ABD arasındaki) memoranduma ilişkin detayları aktarmış, hükümlerin yerine getirilmesi konusunda kararlılıkla ABD'nin sorumluluğuna işaret etmiş ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulması gerektiğinin altını çizdi."
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı
Görüşmede ayrıca bölgesel istikrar için uluslararası toplumun alması gereken rollere dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasında, tarafların küresel arenaya yönelik mesajı şu şekilde aktarıldı:
"Bakanlar, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu memorandumu desteklemesi gerektiğini belirtti. Ortadoğu'da barış ve istikrarın tesisi için bölge ülkeleri arasındaki diplomatik temasların sürdürülmesinin önemini vurguladılar."
Açıklamaya göre, iki bakan görüşmede ikili ilişkileri ilgilendiren çeşitli konuları da değerlendirdi.