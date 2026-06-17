https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/iran-ve-rusya-disisleri-bakanlarindan-memorandum-gorusmesi-1106570356.html

İran ve Rusya dışişleri bakanlarından ‘memorandum’ görüşmesi

İran ve Rusya dışişleri bakanlarından ‘memorandum’ görüşmesi

Sputnik Türkiye

İran ve Rusya dışişleri bakanlarının, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın detaylarını ve bölgesel gelişmeleri... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T12:06+0300

2026-06-17T12:06+0300

2026-06-17T12:06+0300

dünya

rusya

i̇ran

abd

sergey lavrov

abbas arakçi

anlaşma

memorandum

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

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İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Abbas Arakçi ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Görüşmede, İran ve ABD arasında imzalanan anlaşmanın detayları masaya yatırıldı.İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.BM Güvenlik Konseyi'ne çağrıGörüşmede ayrıca bölgesel istikrar için uluslararası toplumun alması gereken rollere dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasında, tarafların küresel arenaya yönelik mesajı şu şekilde aktarıldı:Açıklamaya göre, iki bakan görüşmede ikili ilişkileri ilgilendiren çeşitli konuları da değerlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/cin-bmnin-otoritesine-yeterince-saygi-gosterilmiyor-1106564840.html

rusya

i̇ran

abd

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Sputnik Türkiye

rusya, i̇ran, abd, sergey lavrov, abbas arakçi, anlaşma, memorandum, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi