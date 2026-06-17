https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/real-madrid-bernardo-silvayi-kadrosuna-katti-1106573644.html

Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı

Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı

Sputnik Türkiye

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T12:59+0300

2026-06-17T12:59+0300

2026-06-17T12:59+0300

spor

real madrid

bernardo silva

manchester city

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Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Kariyerinde son olarak Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ile İngiltere Süper Kupası kazandı.

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real madrid, bernardo silva, manchester city