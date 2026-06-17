https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/real-madrid-bernardo-silvayi-kadrosuna-katti-1106573644.html
Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı
Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı
Sputnik Türkiye
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etti. 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T12:59+0300
2026-06-17T12:59+0300
2026-06-17T12:59+0300
spor
real madrid
bernardo silva
manchester city
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Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.Kariyerinde son olarak Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ile İngiltere Süper Kupası kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/ugurcan-cakir-turk-milleti-bizi-elestirebilir-1106563106.html
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real madrid, bernardo silva, manchester city
real madrid, bernardo silva, manchester city
Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etti.
Real Madrid, Bernardo Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde son olarak Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ile İngiltere Süper Kupası kazandı.