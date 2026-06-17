https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-rusya-asean-zirvesinde-filipinler-devlet-baskani-marcos-ile-gorustu-1106584623.html

Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde Filipinler Devlet Başkanı Marcos ile görüştü

Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde Filipinler Devlet Başkanı Marcos ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi'nde Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile bir araya geldi. Bu... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T18:00+0300

2026-06-17T18:00+0300

2026-06-17T18:05+0300

dünya

vladimir putin

ferdinand marcos jr

rusya

filipinler

rusya federasyonu

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

kazan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106465242_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_631de9a505f37dbffef087f5fa105407.jpg

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’daki Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke ticaret hacminin 2025’te 500 milyon doları aştığını belirterek iş birliğinin daha da geliştirilebileceğini vurguladı.Filipinler'in mevcut ASEAN dönem başkanlığına dikkat çeken Putin, bu yılın aynı zamanda Rusya-ASEAN ilişkilerinin 35. yıl dönümü olmasının önemini vurgulayarak, "Bu zirve, Rusya'nın ASEAN ile stratejik ortaklığının gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.Ekonomik konulara da değinen Rus lider, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 500 milyon doları aştığını, ancak potansiyelin bunun çok daha üzerinde olduğunu belirtti. Enerji, tarım ve altyapı gibi alanlarda iş birliğini artırma arzusunu dile getirdi.Filipinler Devlet Başkanı Marcos ise misafirperverliği için Putin'e teşekkür ederek, Rus lideri Kasım ayında ülkesinin başkenti Manila'da düzenlenecek 25. ASEAN Zirvesi'ne davet etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abd-baskan-yardimcisi-vanceten-putinin-popularitesine-vurgu-1106566200.html

rusya

filipinler

rusya federasyonu

kazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, ferdinand marcos jr, rusya, filipinler, rusya federasyonu, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), kazan