https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-rusya-asean-zirvesinde-filipinler-devlet-baskani-marcos-ile-gorustu-1106584623.html
Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde Filipinler Devlet Başkanı Marcos ile görüştü
Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde Filipinler Devlet Başkanı Marcos ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi'nde Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile bir araya geldi. Bu... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T18:00+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’daki Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke ticaret hacminin 2025’te 500 milyon doları aştığını belirterek iş birliğinin daha da geliştirilebileceğini vurguladı.Filipinler'in mevcut ASEAN dönem başkanlığına dikkat çeken Putin, bu yılın aynı zamanda Rusya-ASEAN ilişkilerinin 35. yıl dönümü olmasının önemini vurgulayarak, "Bu zirve, Rusya'nın ASEAN ile stratejik ortaklığının gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.Ekonomik konulara da değinen Rus lider, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 500 milyon doları aştığını, ancak potansiyelin bunun çok daha üzerinde olduğunu belirtti. Enerji, tarım ve altyapı gibi alanlarda iş birliğini artırma arzusunu dile getirdi.Filipinler Devlet Başkanı Marcos ise misafirperverliği için Putin'e teşekkür ederek, Rus lideri Kasım ayında ülkesinin başkenti Manila'da düzenlenecek 25. ASEAN Zirvesi'ne davet etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abd-baskan-yardimcisi-vanceten-putinin-popularitesine-vurgu-1106566200.html
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vladimir putin, ferdinand marcos jr, rusya, filipinler, rusya federasyonu, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), kazan
vladimir putin, ferdinand marcos jr, rusya, filipinler, rusya federasyonu, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), kazan
Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi’nde Filipinler Devlet Başkanı Marcos ile görüştü
18:00 17.06.2026 (güncellendi: 18:05 17.06.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi'nde Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile bir araya geldi. Bu görüşme, Putin'in zirve kapsamındaki ilk ikili teması oldu.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’daki Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke ticaret hacminin 2025’te 500 milyon doları aştığını belirterek iş birliğinin daha da geliştirilebileceğini vurguladı.
Filipinler'in mevcut ASEAN dönem başkanlığına dikkat çeken Putin, bu yılın aynı zamanda Rusya-ASEAN ilişkilerinin 35. yıl dönümü olmasının önemini vurgulayarak, "Bu zirve, Rusya'nın ASEAN ile stratejik ortaklığının gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.
Ekonomik konulara da değinen Rus lider, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 500 milyon doları aştığını, ancak potansiyelin bunun çok daha üzerinde olduğunu belirtti. Enerji, tarım ve altyapı gibi alanlarda iş birliğini artırma arzusunu dile getirdi.
Filipinler Devlet Başkanı Marcos ise misafirperverliği için Putin'e teşekkür ederek, Rus lideri Kasım ayında ülkesinin başkenti Manila'da düzenlenecek 25. ASEAN Zirvesi'ne davet etti.