https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abd-baskan-yardimcisi-vanceten-putinin-popularitesine-vurgu-1106566200.html

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Rusya lideri Putin’in popülaritesine vurgu

ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Rusya lideri Putin’in popülaritesine vurgu

Sputnik Türkiye

2024 yılında Münih Güvenlik Konferansı’nda bir Rus muhalifle görüştüğünü ve birçok şeyi daha net anladığını anlatan Vance, Putin'e güvenin son derece yüksek... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T10:19+0300

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vladimir putin

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yeni yayınlanan 'Communion: Finding My Way Back to Faith' adlı kitabında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya'da gördüğü desteğe ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Vance, bağımsız ve objektif değerlendirmelerin, Rusya liderinin halk nezdindeki güven düzeyinin oldukça yüksek olduğunu kanıtladığını belirtti.Vance, 2024 yılında katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda ismi gizli tutulan bir Rus muhalifle yaptığı görüşmenin, Rus devletinin psikolojisini anlama konusunda kendisine, haftalarca süren Amerikan yayınlarını okumaktan daha fazla katkı sağladığını ifade etti. Söz konusu görüşmede "Neden Putin bu kadar popüler?" sorusunun yanıtını aradığını kaydeden ABD’li yetkili, konferans sırasında Rus liderin popülaritesine dair yaptığı gözlemin çevresi tarafından anında eleştirildiğini anlattı.Konferanstaki atmosferi eleştiren Vance, Münih’in 'insanların rahatlatıcı yalanlara saplanıp kaldığı' bir yer haline geldiğini savundu. Bu durumun psikolojik bir tatmin sağladığını ancak akılcı kararlar almayı engellediğini vurgulayan Vance, kitabında inancının siyasi görüşlerine olan etkilerini de irdeledi. Vance, bu gözlemleriyle Batılı siyasi çevrelerin Rusya’ya yönelik algı yönetimi ve gerçeklikten kopukluk iddialarını tekrar gündeme getirmiş oldu.

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