https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-malezya-basbakani-ibrahim-ile-ikili-iliskileri-gorustu-1106589465.html
Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile ikili ilişkileri görüştü
Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile ikili ilişkileri görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T21:11+0300
2026-06-17T21:11+0300
2026-06-17T21:11+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve stratejik ortaklık konularını ele aldı. Görüşmede taraflar, enerji, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi vurgusu yaptı.Putin, Malezya’nın Asya-Pasifik bölgesinde Rusya için “eski ve güvenilir bir ortak” olduğunu belirterek, “Malezya, Asya-Pasifik’te Rusya ile ilişkileri uzun süredir devam eden güvenilir bir partneridir. İş birliğimiz her zaman karşılıklı saygı ve birbirimizin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerine inşa edilmiştir” dedi.Rus lider, Moskova’nın, Kuala Lumpur’un Rusya ile ASEAN arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine verdiği desteği takdir ettiğini vurguladı. Putin, Rusya ile Malezya'nın BM, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda da eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirterek, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak projelere özel önem verdiklerini kaydetti.Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise ikili ilişkilerin seyrinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, iki ülke arasında hava ulaşımının artırılması çağrısında bulundu.İbrahim, "Enerji krizi koşullarında Malezya'ya destek olma ve iş birliğini geliştirme yönündeki çabalarınızdan dolayı Rusya'ya takdirimizi ifade ediyoruz" dedi.Malezya Başbakanı ayrıca Rusya'nın hem ülkesi hem de ASEAN ülkeleri için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, ilişkilerin daha da derinleştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-rusya-asean-zirvesinde-filipinler-devlet-baskani-marcos-ile-gorustu-1106584623.html
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vladimir putin, enver i̇brahim, rusya, malezya, asya-pasifik, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), brics, kazan
vladimir putin, enver i̇brahim, rusya, malezya, asya-pasifik, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), brics, kazan
Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile ikili ilişkileri görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Asya-Pasifik bölgesindeki iş birliği olanakları ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve stratejik ortaklık konularını ele aldı. Görüşmede taraflar, enerji, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi vurgusu yaptı.
Putin, Malezya’nın Asya-Pasifik bölgesinde Rusya için “eski ve güvenilir bir ortak” olduğunu belirterek, “Malezya, Asya-Pasifik’te Rusya ile ilişkileri uzun süredir devam eden güvenilir bir partneridir. İş birliğimiz her zaman karşılıklı saygı ve birbirimizin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerine inşa edilmiştir” dedi.
Rus lider, Moskova’nın, Kuala Lumpur’un Rusya ile ASEAN arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine verdiği desteği takdir ettiğini vurguladı. Putin, Rusya ile Malezya'nın BM, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda da eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirterek, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak projelere özel önem verdiklerini kaydetti.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise ikili ilişkilerin seyrinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, iki ülke arasında hava ulaşımının artırılması çağrısında bulundu.
İbrahim, "Enerji krizi koşullarında Malezya'ya destek olma ve iş birliğini geliştirme yönündeki çabalarınızdan dolayı Rusya'ya takdirimizi ifade ediyoruz" dedi.
Malezya Başbakanı ayrıca Rusya'nın hem ülkesi hem de ASEAN ülkeleri için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, ilişkilerin daha da derinleştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.