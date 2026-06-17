https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-malezya-basbakani-ibrahim-ile-ikili-iliskileri-gorustu-1106589465.html

Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile ikili ilişkileri görüştü

Putin, Malezya Başbakanı İbrahim ile ikili ilişkileri görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T21:11+0300

2026-06-17T21:11+0300

2026-06-17T21:11+0300

dünya

vladimir putin

enver i̇brahim

rusya

malezya

asya-pasifik

güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)

brics

kazan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105737599_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_4f8a38caa1287f7e757c6feb957dfa9b.png

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan’da düzenlenen Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, bölgesel iş birliği ve stratejik ortaklık konularını ele aldı. Görüşmede taraflar, enerji, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğinin derinleştirilmesi vurgusu yaptı.Putin, Malezya’nın Asya-Pasifik bölgesinde Rusya için “eski ve güvenilir bir ortak” olduğunu belirterek, “Malezya, Asya-Pasifik’te Rusya ile ilişkileri uzun süredir devam eden güvenilir bir partneridir. İş birliğimiz her zaman karşılıklı saygı ve birbirimizin çıkarlarını gözetme ilkeleri üzerine inşa edilmiştir” dedi.Rus lider, Moskova’nın, Kuala Lumpur’un Rusya ile ASEAN arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine verdiği desteği takdir ettiğini vurguladı. Putin, Rusya ile Malezya'nın BM, BRICS ve diğer çok taraflı platformlarda da eşgüdüm içinde hareket ettiğini belirterek, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak projelere özel önem verdiklerini kaydetti.Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise ikili ilişkilerin seyrinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, iki ülke arasında hava ulaşımının artırılması çağrısında bulundu.İbrahim, "Enerji krizi koşullarında Malezya'ya destek olma ve iş birliğini geliştirme yönündeki çabalarınızdan dolayı Rusya'ya takdirimizi ifade ediyoruz" dedi.Malezya Başbakanı ayrıca Rusya'nın hem ülkesi hem de ASEAN ülkeleri için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, ilişkilerin daha da derinleştirilmesini arzu ettiklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/putin-rusya-asean-zirvesinde-filipinler-devlet-baskani-marcos-ile-gorustu-1106584623.html

rusya

malezya

asya-pasifik

kazan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, enver i̇brahim, rusya, malezya, asya-pasifik, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), brics, kazan