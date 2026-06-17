https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/peskov-bryansk-bolgesinde-cocuklari-tasiyan-otobuse-yonelik-saldiri-kasitliydi-1106588526.html

Peskov: Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırı kasıtlıydı

Peskov: Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırı kasıtlıydı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırının “insanlık dışı terör eylemi” olduğunu belirterek... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T20:25+0300

2026-06-17T20:25+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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belarus

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, saldırının bilinçli olarak sivilleri hedef aldığını belirtti.RT’ye konuşan Peskov, “Bu, bir insanlık dışı terör eylemidir. Soruşturma tamamlanmadan önce bile açıkça görülüyor ki bu kasıtlı bir saldırıydı. İHA operatörleri tam olarak nereye vurduklarını görüyorlar. Bu bir askeri araç değil, sivil insanları, çocukları taşıyan bir otobüstü” ifadelerini kullandı.Peskov, olayın terör niteliği taşıdığını vurgulayarak, saldırının Rusya tarafından bu çerçevede değerlendirildiğini dile getirdi.Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan iki katlı bir otobüsün Ukrayna’ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını duyurmuştu.Kovalçuk, A240 karayolu üzerinde gerçekleşen saldırı sonucunda otobüste bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirmişti.Olayın ardından hem Rusya hem de Belarus soruşturma komiteleri saldırıyla ilgili ceza davaları açarken, Minsk yönetimi Kiev'den konuya ilişkin acil açıklama talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kremlin-bryansktaki-otobus-saldirisi-bir-teror-eylemi-putin-acil-yardim-talimati-verdi-1106584005.html

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dmitriy peskov, kremlin, bryansk, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi, belarus, russia today (rt)