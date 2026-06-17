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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/peskov-bryansk-bolgesinde-cocuklari-tasiyan-otobuse-yonelik-saldiri-kasitliydi-1106588526.html
Peskov: Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırı kasıtlıydı
Peskov: Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırı kasıtlıydı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırının “insanlık dışı terör eylemi” olduğunu belirterek... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T20:25+0300
2026-06-17T20:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy peskov
kremlin
bryansk
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
terör eylemi
belarus
russia today (rt)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, saldırının bilinçli olarak sivilleri hedef aldığını belirtti.RT’ye konuşan Peskov, “Bu, bir insanlık dışı terör eylemidir. Soruşturma tamamlanmadan önce bile açıkça görülüyor ki bu kasıtlı bir saldırıydı. İHA operatörleri tam olarak nereye vurduklarını görüyorlar. Bu bir askeri araç değil, sivil insanları, çocukları taşıyan bir otobüstü” ifadelerini kullandı.Peskov, olayın terör niteliği taşıdığını vurgulayarak, saldırının Rusya tarafından bu çerçevede değerlendirildiğini dile getirdi.Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan iki katlı bir otobüsün Ukrayna’ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını duyurmuştu.Kovalçuk, A240 karayolu üzerinde gerçekleşen saldırı sonucunda otobüste bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirmişti.Olayın ardından hem Rusya hem de Belarus soruşturma komiteleri saldırıyla ilgili ceza davaları açarken, Minsk yönetimi Kiev'den konuya ilişkin acil açıklama talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kremlin-bryansktaki-otobus-saldirisi-bir-teror-eylemi-putin-acil-yardim-talimati-verdi-1106584005.html
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dmitriy peskov, kremlin, bryansk, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi, belarus, russia today (rt)
dmitriy peskov, kremlin, bryansk, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, terör eylemi, belarus, russia today (rt)

Peskov: Bryansk bölgesinde çocukları taşıyan otobüse yönelik saldırı kasıtlıydı

20:25 17.06.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan otobüse düzenlenen saldırının “insanlık dışı terör eylemi” olduğunu belirterek, İHA operatörlerinin sivilleri hedef aldığını ve saldırının kasıtlı gerçekleştirildiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın Bryansk bölgesinde Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, saldırının bilinçli olarak sivilleri hedef aldığını belirtti.
RT’ye konuşan Peskov, “Bu, bir insanlık dışı terör eylemidir. Soruşturma tamamlanmadan önce bile açıkça görülüyor ki bu kasıtlı bir saldırıydı. İHA operatörleri tam olarak nereye vurduklarını görüyorlar. Bu bir askeri araç değil, sivil insanları, çocukları taşıyan bir otobüstü” ifadelerini kullandı.
Peskov, olayın terör niteliği taşıdığını vurgulayarak, saldırının Rusya tarafından bu çerçevede değerlendirildiğini dile getirdi.
Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan iki katlı bir otobüsün Ukrayna’ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Kovalçuk, A240 karayolu üzerinde gerçekleşen saldırı sonucunda otobüste bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirmişti.

Olayın ardından hem Rusya hem de Belarus soruşturma komiteleri saldırıyla ilgili ceza davaları açarken, Minsk yönetimi Kiev'den konuya ilişkin acil açıklama talep etti.
Поврежденный в результате атаки автобус - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Bryansk'taki otobüs saldırısı bir terör eylemi, Putin acil yardım talimatı verdi
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