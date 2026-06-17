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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kremlin-bryansktaki-otobus-saldirisi-bir-teror-eylemi-putin-acil-yardim-talimati-verdi-1106584005.html
Kremlin: Bryansk'taki otobüs saldırısı bir terör eylemi, Putin acil yardım talimatı verdi
Kremlin: Bryansk'taki otobüs saldırısı bir terör eylemi, Putin acil yardım talimatı verdi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Bryansk Bölgesi'nde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırının bir terör eylemi olduğunu vurguladı ve Putin'in acil önlem... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T17:23+0300
2026-06-17T17:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
mihail muraşko
vladimir putin
kiev
bryansk
ukrayna
kremlin
terör saldırısı
terör eylemi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Bryansk Bölgesi'ndeki saldırıyı terör eylemi olarak gördüğünü vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bryansk Bölgesi'nde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırının ardından Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’yu aradığını kaydeden Peskov, Rus liderin yaralıların tedavisi için acil önlem talimatı verdiğini bildirdi. Peskov, "Vladimir Putin, Sağlık Bakanı Muraşko’yu arayarak, Kiev rejiminin Bryansk Bölgesi'nde çocuk futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile düzenlediği terör saldırısında yaralananlara yardım için tüm gerekli acil önlemlerin alınması talimatını verdi" ifadelerini kullandı. Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan iki katlı bir otobüsün Ukrayna’ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Kovalçuk, A240 karayolu üzerinde gerçekleşen saldırı sonucunda otobüste bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirmişti. Olayın ardından hem Rusya hem de Belarus soruşturma komiteleri saldırıyla ilgili ceza davaları açarken, Minsk yönetimi Kiev'den konuya ilişkin acil açıklama talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html
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mihail muraşko, vladimir putin, kiev, bryansk, ukrayna, kremlin, terör saldırısı, terör eylemi
mihail muraşko, vladimir putin, kiev, bryansk, ukrayna, kremlin, terör saldırısı, terör eylemi

Kremlin: Bryansk'taki otobüs saldırısı bir terör eylemi, Putin acil yardım talimatı verdi

17:23 17.06.2026
© Fotoğraf : Telegram / РОДИОН_МИРОШНИКПоврежденный в результате атаки автобус
Поврежденный в результате атаки автобус - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Fotoğraf : Telegram / РОДИОН_МИРОШНИК
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Bryansk Bölgesi'nde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırının bir terör eylemi olduğunu vurguladı ve Putin'in acil önlem talimatı verdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Bryansk Bölgesi'ndeki saldırıyı terör eylemi olarak gördüğünü vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bryansk Bölgesi'nde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırının ardından Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’yu aradığını kaydeden Peskov, Rus liderin yaralıların tedavisi için acil önlem talimatı verdiğini bildirdi.

Peskov, "Vladimir Putin, Sağlık Bakanı Muraşko’yu arayarak, Kiev rejiminin Bryansk Bölgesi'nde çocuk futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile düzenlediği terör saldırısında yaralananlara yardım için tüm gerekli acil önlemlerin alınması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.

Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan iki katlı bir otobüsün Ukrayna’ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını duyurmuştu.

Kovalçuk, A240 karayolu üzerinde gerçekleşen saldırı sonucunda otobüste bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirmişti.

Olayın ardından hem Rusya hem de Belarus soruşturma komiteleri saldırıyla ilgili ceza davaları açarken, Minsk yönetimi Kiev'den konuya ilişkin acil açıklama talep etti.
Bryansk Bölgesi'nde saldırıya uğrayan otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
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