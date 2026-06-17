https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/kremlin-bryansktaki-otobus-saldirisi-bir-teror-eylemi-putin-acil-yardim-talimati-verdi-1106584005.html

Kremlin: Bryansk'taki otobüs saldırısı bir terör eylemi, Putin acil yardım talimatı verdi

Kremlin: Bryansk'taki otobüs saldırısı bir terör eylemi, Putin acil yardım talimatı verdi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Bryansk Bölgesi'nde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırının bir terör eylemi olduğunu vurguladı ve Putin'in acil önlem... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T17:23+0300

2026-06-17T17:23+0300

2026-06-17T17:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

mihail muraşko

vladimir putin

kiev

bryansk

ukrayna

kremlin

terör saldırısı

terör eylemi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Bryansk Bölgesi'ndeki saldırıyı terör eylemi olarak gördüğünü vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bryansk Bölgesi'nde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırının ardından Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’yu aradığını kaydeden Peskov, Rus liderin yaralıların tedavisi için acil önlem talimatı verdiğini bildirdi. Peskov, "Vladimir Putin, Sağlık Bakanı Muraşko’yu arayarak, Kiev rejiminin Bryansk Bölgesi'nde çocuk futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile düzenlediği terör saldırısında yaralananlara yardım için tüm gerekli acil önlemlerin alınması talimatını verdi" ifadelerini kullandı. Bryansk Bölgesi Vali Vekili Yegor Kovalçuk, Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan iki katlı bir otobüsün Ukrayna’ya ait bir İHA tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Kovalçuk, A240 karayolu üzerinde gerçekleşen saldırı sonucunda otobüste bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 7 kişinin yaralandığı bildirmişti. Olayın ardından hem Rusya hem de Belarus soruşturma komiteleri saldırıyla ilgili ceza davaları açarken, Minsk yönetimi Kiev'den konuya ilişkin acil açıklama talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/belarus-disislerinden-ukraynanin-cocuklari-tasiyan-otobuse-duzenledigi-saldiriya-kinama-1106579910.html

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mihail muraşko, vladimir putin, kiev, bryansk, ukrayna, kremlin, terör saldırısı, terör eylemi