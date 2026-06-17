Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-gul-onat-yasam-mucadelesi-veriyorum-1106569025.html
Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat: 'Yaşam mücadelesi veriyorum'
Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat: 'Yaşam mücadelesi veriyorum'
Sputnik Türkiye
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bulundu. Onat... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T11:16+0300
2026-06-17T11:16+0300
yaşam
gül onat
pankreas kanseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106568872_0:308:1206:986_1920x0_80_0_0_bcc16f6c2394591c86087a96c139fa4f.jpg
Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili konuştu. Onur ödülü almak için sahneye çıkan ve hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çeken usta isim, "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum" dedi. Konuşmakta güçlük çekti 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri törenine katılan ünlü oyuncu Gül Onat, sahnede duygusal anlar yaşadı. 72 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirterek sevenlerinden anlayış istedi.Onur ödülünü almak üzere sahneye çıkan Gül Onat, "Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama. Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla. Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?" diye konuştu. Ameliyatlar kraliçesi oldum demiştiSanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında da tedavi gördüğü hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Bir hafta içinde üç kez operasyon geçirdiğini dile getiren Onat, "Ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti; onu ameliyatla aldılar. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/unlu-oyuncu-gul-onat-saglik-durumunu-paylasti-dua-istedi-ameliyat-kralicesi-oldum-bir-haftada-uc-1105662251.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106568872_0:194:1206:1099_1920x0_80_0_0_fe29825a0449c9397be9e5510d4fd614.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gül onat, pankreas kanseri
gül onat, pankreas kanseri

Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat: 'Yaşam mücadelesi veriyorum'

11:16 17.06.2026
Gül Onat sosyal medya
Gül Onat sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Abone ol
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bulundu. Onat uzun zamandır yaşam mücadelesi verdiğini diye getirdi.
Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili konuştu. Onur ödülü almak için sahneye çıkan ve hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çeken usta isim, "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum" dedi.
Gül Onat sosyal medya
Gül Onat sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
Gül Onat sosyal medya

Konuşmakta güçlük çekti

13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri törenine katılan ünlü oyuncu Gül Onat, sahnede duygusal anlar yaşadı. 72 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirterek sevenlerinden anlayış istedi.
Onur ödülünü almak üzere sahneye çıkan Gül Onat, "Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama. Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla. Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?" diye konuştu.

Ameliyatlar kraliçesi oldum demişti

Sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında da tedavi gördüğü hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Bir hafta içinde üç kez operasyon geçirdiğini dile getiren Onat, "Ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti; onu ameliyatla aldılar. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum" demişti.
Gül Onat sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
YAŞAM
Ünlü oyuncu Gül Onat sağlık durumunu paylaştı, dua istedi: 'Ameliyat kraliçesi oldum, bir haftada üç ameliyat geçirdim'
12 Mayıs, 11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала