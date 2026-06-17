https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-gul-onat-yasam-mucadelesi-veriyorum-1106569025.html
Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat: 'Yaşam mücadelesi veriyorum'
Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat: 'Yaşam mücadelesi veriyorum'
Sputnik Türkiye
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bulundu. Onat... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T11:16+0300
2026-06-17T11:16+0300
2026-06-17T11:16+0300
yaşam
gül onat
pankreas kanseri
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Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili konuştu. Onur ödülü almak için sahneye çıkan ve hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çeken usta isim, "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum" dedi. Konuşmakta güçlük çekti 13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri törenine katılan ünlü oyuncu Gül Onat, sahnede duygusal anlar yaşadı. 72 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirterek sevenlerinden anlayış istedi.Onur ödülünü almak üzere sahneye çıkan Gül Onat, "Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama. Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla. Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?" diye konuştu. Ameliyatlar kraliçesi oldum demiştiSanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında da tedavi gördüğü hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Bir hafta içinde üç kez operasyon geçirdiğini dile getiren Onat, "Ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti; onu ameliyatla aldılar. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/unlu-oyuncu-gul-onat-saglik-durumunu-paylasti-dua-istedi-ameliyat-kralicesi-oldum-bir-haftada-uc-1105662251.html
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gül onat, pankreas kanseri
gül onat, pankreas kanseri
Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat: 'Yaşam mücadelesi veriyorum'
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bulundu. Onat uzun zamandır yaşam mücadelesi verdiğini diye getirdi.
Pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumuyla ilgili konuştu. Onur ödülü almak için sahneye çıkan ve hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çeken usta isim, "Uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum" dedi.
13. Uluslararası Yeni Tiyatro Emek ve Başarı Ödülleri törenine katılan ünlü oyuncu Gül Onat, sahnede duygusal anlar yaşadı. 72 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle konuşmakta güçlük çektiğini belirterek sevenlerinden anlayış istedi.
Onur ödülünü almak üzere sahneye çıkan Gül Onat, "Çok iyi olmadığım için herkesin ismini saymak isterdim ama. Ben uzun zamandır yaşam mücadelesi veriyorum. Maalesef çok ciddi bir hastalıkla. Onun için konuşmamı fazla uzatamayacağım, beni affedersiniz değil mi?" diye konuştu.
Ameliyatlar kraliçesi oldum demişti
Sanatçı, geçtiğimiz mayıs ayında da tedavi gördüğü hastane odasından bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Bir hafta içinde üç kez operasyon geçirdiğini dile getiren Onat, "Ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti; onu ameliyatla aldılar. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum" demişti.