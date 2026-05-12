Ünlü oyuncu Gül Onat sağlık durumunu paylaştı, dua istedi: 'Ameliyat kraliçesi oldum, bir haftada üç ameliyat geçirdim'

Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, "Sevenlerine haber ver" dedi. Vallahi çocuklar, ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti, onu ameliyat ettiler. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Neyse, şimdiki vaziyetim iyi. Hayat böyle bir şey, ne yapacaksınız... Katlanıyorum, "Allah beterinden korusun" diyorum. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum.