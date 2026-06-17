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Obezite beynin yaşlanmasını hızlandırıyor mu?
Obezite beynin yaşlanmasını hızlandırıyor mu?
Sputnik Türkiye
Virginia Tech’teki yeni bir araştırma, obezitenin beyin yaşlanmasını hızlandırarak hafıza kaybına yol açabileceğini ortaya koydu. Detaylar haberde...
2026-06-17T15:18+0300
2026-06-17T15:18+0300
yaşam
obezite
abd
yaşlanma
beyin
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Bilim insanları uzun zamandır obezitenin demans ve Alzheimer hastalığı riskini artırdığını biliyordu. Ancak bu riskin beyinde nasıl geliştiği tam olarak bilinmiyordu.Virginia Tech’te nörobilimci Profesör Timothy Jarome, obezitenin beyin yaşlanmasını hızlandırarak erken hafıza kaybına neden olup olmadığını araştırıyor. Jarome, “Obezitenin hafızayı etkilediğini ve yaşlanmanın da hafızayı etkilediğini biliyoruz. Bilmediğimiz ise bunların beyinde aynı süreç tarafından tetiklenip tetiklenmediği” dedi.Eğer iki durum aynı moleküler yolak üzerinden ilerliyorsa, bu bulgu hem hafıza kaybını yavaşlatacak hem de demans riskini azaltacak yeni tedavi hedefleri sunabilir.Şaşırtıcı bulgularJarome’un ekibi daha önceki çalışmalarında, K63 polyubiquitination adı verilen moleküler bir sürecin hafıza kaybı arttıkça daha aktif hale geldiğini tespit etti. Bu süreç, öğrenme sırasında hafıza oluşumunu düzenliyor.Genç beyinlerde K63 seviyesi öğrenme sırasında düşerek hafıza oluşumuna yardımcı olurken, yaşlı beyinlerde bu seviye yüksek kalıyor ve normale inemiyor. Araştırmacılar, hedefli gen düzenleme tekniğiyle K63 seviyesini düşürdüklerinde yaşlı farelerde hafızanın düzeldiğini gözlemledi.Benzer bir durum, yüksek yağlı diyetle beslenen genç farelerde de görüldü. Bu farelerde K63 seviyesi çok daha yaşlı farelerle aynı düzeye çıkarken, hafıza testlerinde de kötü performans sergilediler.Jarome, “Bizi şaşırtan şey, genç obez farelerde yaşlı beyinlerde gördüğümüz aynı değişiklikleri çok daha hızlı bir şekilde gözlemlememiz oldu. Bu da obezite kaynaklı hafıza kaybı ile yaşa bağlı hafıza kaybının aynı yolak üzerinden bağlantılı olabileceğini gösteriyor” dedi.Yüksek yağlı diyet ve normal deneyiYeni çalışmada, fareler genç yetişkinlikten yaşlılığa kadar ya normal ya da yüksek yağlı diyetle beslenecek. Araştırmacılar hafıza değişikliklerini ve obezite ile yaşlanmanın beyindeki aynı proteinleri etkileyip etkilemediğini takip edecek.Ayrıca CRISPR tabanlı hedefli bir araç kullanılarak obezite oluşmadan önce K63 seviyesi düşürülecek. Böylece yaşlı farelerde hafızayı iyileştiren yöntemin obeziteye bağlı hafıza kaybını önleyip önleyemediği test edilecek.Profesör Jarome, “Bu iki durumu birbirine bağlayan mekanizmayı anlarsak, onu hedef alacak tedaviler geliştirebiliriz. Umarım bu çalışma, beynin neden daha hızlı yaşlandığını ve demans-Alzheimer riskinin neden arttığını daha iyi anlamamızı sağlar” dedi.
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obezite, abd, yaşlanma, beyin
obezite, abd, yaşlanma, beyin

Obezite beynin yaşlanmasını hızlandırıyor mu?

15:18 17.06.2026
© Fotoğraf : Photo by Marya Barlow for Virginia Tech.Professor Tim Jarome (at left) oversees two students working in his lab on memory disorder research. Photo by Marya Barlow for Virginia Tech.
Professor Tim Jarome (at left) oversees two students working in his lab on memory disorder research. Photo by Marya Barlow for Virginia Tech. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Fotoğraf : Photo by Marya Barlow for Virginia Tech.
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Virginia Tech’teki yeni bir araştırma, obezitenin beyin yaşlanmasını hızlandırarak hafıza kaybına yol açabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, obezite ve yaşlanmanın beyinde aynı moleküler mekanizma üzerinden etki edip etmediğini inceliyor.
Bilim insanları uzun zamandır obezitenin demans ve Alzheimer hastalığı riskini artırdığını biliyordu. Ancak bu riskin beyinde nasıl geliştiği tam olarak bilinmiyordu.
Virginia Tech’te nörobilimci Profesör Timothy Jarome, obezitenin beyin yaşlanmasını hızlandırarak erken hafıza kaybına neden olup olmadığını araştırıyor.
Jarome, “Obezitenin hafızayı etkilediğini ve yaşlanmanın da hafızayı etkilediğini biliyoruz. Bilmediğimiz ise bunların beyinde aynı süreç tarafından tetiklenip tetiklenmediği” dedi.
Eğer iki durum aynı moleküler yolak üzerinden ilerliyorsa, bu bulgu hem hafıza kaybını yavaşlatacak hem de demans riskini azaltacak yeni tedavi hedefleri sunabilir.

Şaşırtıcı bulgular

Jarome’un ekibi daha önceki çalışmalarında, K63 polyubiquitination adı verilen moleküler bir sürecin hafıza kaybı arttıkça daha aktif hale geldiğini tespit etti. Bu süreç, öğrenme sırasında hafıza oluşumunu düzenliyor.
Genç beyinlerde K63 seviyesi öğrenme sırasında düşerek hafıza oluşumuna yardımcı olurken, yaşlı beyinlerde bu seviye yüksek kalıyor ve normale inemiyor. Araştırmacılar, hedefli gen düzenleme tekniğiyle K63 seviyesini düşürdüklerinde yaşlı farelerde hafızanın düzeldiğini gözlemledi.
Benzer bir durum, yüksek yağlı diyetle beslenen genç farelerde de görüldü. Bu farelerde K63 seviyesi çok daha yaşlı farelerle aynı düzeye çıkarken, hafıza testlerinde de kötü performans sergilediler.
Jarome, “Bizi şaşırtan şey, genç obez farelerde yaşlı beyinlerde gördüğümüz aynı değişiklikleri çok daha hızlı bir şekilde gözlemlememiz oldu. Bu da obezite kaynaklı hafıza kaybı ile yaşa bağlı hafıza kaybının aynı yolak üzerinden bağlantılı olabileceğini gösteriyor” dedi.

Yüksek yağlı diyet ve normal deneyi

Yeni çalışmada, fareler genç yetişkinlikten yaşlılığa kadar ya normal ya da yüksek yağlı diyetle beslenecek. Araştırmacılar hafıza değişikliklerini ve obezite ile yaşlanmanın beyindeki aynı proteinleri etkileyip etkilemediğini takip edecek.
Ayrıca CRISPR tabanlı hedefli bir araç kullanılarak obezite oluşmadan önce K63 seviyesi düşürülecek. Böylece yaşlı farelerde hafızayı iyileştiren yöntemin obeziteye bağlı hafıza kaybını önleyip önleyemediği test edilecek.
Profesör Jarome, “Bu iki durumu birbirine bağlayan mekanizmayı anlarsak, onu hedef alacak tedaviler geliştirebiliriz. Umarım bu çalışma, beynin neden daha hızlı yaşlandığını ve demans-Alzheimer riskinin neden arttığını daha iyi anlamamızı sağlar” dedi.
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