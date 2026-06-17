https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/norvec-veliaht-prensesi-mette-marite-akciger-nakli-yapildi-kraliyet-sarayi-saglik-durumunu-acikladi-1106575933.html

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldı: Kraliyet Sarayı sağlık durumunu açıkladı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldı: Kraliyet Sarayı sağlık durumunu açıkladı

Sputnik Türkiye

Norveç Kraliyet Sarayı, kronik akciğer hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e başarılı bir akciğer nakli... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:38+0300

2026-06-17T13:38+0300

2026-06-17T13:38+0300

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Norveç Kraliyet Sarayı, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e başarılı bir akciğer nakli yapıldığını açıkladı.Saraydan yapılan açıklamada, ameliyatın başarıyla tamamlandığı belirtilirken, Veliaht Prenses'in sağlık ekibinin gözetiminde iyileşme sürecini sürdürdüğü ifade edildi.Norveç kamuoyunun yakından takip ettiği operasyon, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.Sağlık durumu son haftalarda hızla kötüleşmiştiNorveç tahtının varisi olan Haakon, Norveç Veliaht Prensi'nin eşi olan Mette-Marit, uzun yıllardır ciddi bir akciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.Oslo Üniversite Hastanesi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada Veliaht Prenses'in sağlık durumunun belirgin şekilde kötüleştiğini duyurmuş ve acil olarak akciğer nakli bekleme listesine alındığını açıklamıştı.Hastane yetkilileri, nakil gerçekleşmediği takdirde Mette-Marit'in yaşam beklentisinin yaklaşık bir yıl olabileceğini belirtmişti.2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştuVeliaht Prenses Mette-Marit'e 2018 yılında, akciğer dokusunda kalıcı yara izleri oluşmasına neden olan ve zamanla solunum kapasitesini azaltan pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu.İlerleyici özellik taşıyan bu kronik hastalık, akciğerlerin yeterli oksijen transferi yapmasını zorlaştırırken, hastaların yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyebiliyor.Son yıllarda resmi programlarını zaman zaman iptal etmek zorunda kalan Mette-Marit'in sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiği biliniyordu.Uzmanlardan iyileşme süreci açıklamasıOslo Üniversite Hastanesi'nden Profesör Are Holm, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, tüm organ nakli hastalarında olduğu gibi Veliaht Prenses'in de dikkatli bir takip sürecinden geçeceğini söyledi.Holm, "Tüm yeni nakil geçiren hastalar gibi Veliaht Prenses de önümüzdeki birkaç hafta boyunca hastanede kalacak" ifadelerini kullandı.Doktorlar, ameliyat sonrası dönemin organ uyumu ve enfeksiyon riskleri açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.Norveç'te gözler Veliaht Prenses'in sağlık durumundaKraliyet ailesinin en sevilen üyeleri arasında gösterilen Mette-Marit'in başarılı operasyonunun ardından Norveç'te kamuoyu ve medya, iyileşme sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.Kraliyet Sarayı'nın önümüzdeki günlerde Veliaht Prenses'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.

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