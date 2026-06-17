https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/norvec-veliaht-prensesi-mette-marite-akciger-nakli-yapildi-kraliyet-sarayi-saglik-durumunu-acikladi-1106575933.html
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldı: Kraliyet Sarayı sağlık durumunu açıkladı
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldı: Kraliyet Sarayı sağlık durumunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Norveç Kraliyet Sarayı, kronik akciğer hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e başarılı bir akciğer nakli... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T13:38+0300
2026-06-17T13:38+0300
2026-06-17T13:38+0300
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Norveç Kraliyet Sarayı, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e başarılı bir akciğer nakli yapıldığını açıkladı.Saraydan yapılan açıklamada, ameliyatın başarıyla tamamlandığı belirtilirken, Veliaht Prenses'in sağlık ekibinin gözetiminde iyileşme sürecini sürdürdüğü ifade edildi.Norveç kamuoyunun yakından takip ettiği operasyon, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.Sağlık durumu son haftalarda hızla kötüleşmiştiNorveç tahtının varisi olan Haakon, Norveç Veliaht Prensi'nin eşi olan Mette-Marit, uzun yıllardır ciddi bir akciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.Oslo Üniversite Hastanesi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada Veliaht Prenses'in sağlık durumunun belirgin şekilde kötüleştiğini duyurmuş ve acil olarak akciğer nakli bekleme listesine alındığını açıklamıştı.Hastane yetkilileri, nakil gerçekleşmediği takdirde Mette-Marit'in yaşam beklentisinin yaklaşık bir yıl olabileceğini belirtmişti.2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştuVeliaht Prenses Mette-Marit'e 2018 yılında, akciğer dokusunda kalıcı yara izleri oluşmasına neden olan ve zamanla solunum kapasitesini azaltan pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu.İlerleyici özellik taşıyan bu kronik hastalık, akciğerlerin yeterli oksijen transferi yapmasını zorlaştırırken, hastaların yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyebiliyor.Son yıllarda resmi programlarını zaman zaman iptal etmek zorunda kalan Mette-Marit'in sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiği biliniyordu.Uzmanlardan iyileşme süreci açıklamasıOslo Üniversite Hastanesi'nden Profesör Are Holm, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, tüm organ nakli hastalarında olduğu gibi Veliaht Prenses'in de dikkatli bir takip sürecinden geçeceğini söyledi.Holm, "Tüm yeni nakil geçiren hastalar gibi Veliaht Prenses de önümüzdeki birkaç hafta boyunca hastanede kalacak" ifadelerini kullandı.Doktorlar, ameliyat sonrası dönemin organ uyumu ve enfeksiyon riskleri açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.Norveç'te gözler Veliaht Prenses'in sağlık durumundaKraliyet ailesinin en sevilen üyeleri arasında gösterilen Mette-Marit'in başarılı operasyonunun ardından Norveç'te kamuoyu ve medya, iyileşme sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.Kraliyet Sarayı'nın önümüzdeki günlerde Veliaht Prenses'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.
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veliaht prenses mette-marit, haberler, norveç
veliaht prenses mette-marit, haberler, norveç
Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e akciğer nakli yapıldı: Kraliyet Sarayı sağlık durumunu açıkladı
Norveç Kraliyet Sarayı, kronik akciğer hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e başarılı bir akciğer nakli gerçekleştirildiğini duyurdu. Sağlık durumunun son dönemde ciddi şekilde kötüleşmesi üzerine nakil listesine alınan 52 yaşındaki prensesin ameliyat sonrası iyileşme sürecinin devam ettiği açıklandı.
Norveç Kraliyet Sarayı, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'e başarılı bir akciğer nakli yapıldığını açıkladı.
Saraydan yapılan açıklamada, ameliyatın başarıyla tamamlandığı belirtilirken, Veliaht Prenses'in sağlık ekibinin gözetiminde iyileşme sürecini sürdürdüğü ifade edildi.
Norveç kamuoyunun yakından takip ettiği operasyon, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Sağlık durumu son haftalarda hızla kötüleşmişti
Norveç
tahtının varisi olan Haakon, Norveç Veliaht Prensi'nin eşi olan Mette-Marit, uzun yıllardır ciddi bir akciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyordu.
Oslo Üniversite Hastanesi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada Veliaht Prenses'in sağlık durumunun belirgin şekilde kötüleştiğini duyurmuş ve acil olarak akciğer nakli bekleme listesine alındığını açıklamıştı.
Hastane yetkilileri, nakil gerçekleşmediği takdirde Mette-Marit'in yaşam beklentisinin yaklaşık bir yıl olabileceğini belirtmişti.
2018 yılında pulmoner fibroz teşhisi konulmuştu
Veliaht Prenses Mette-Marit'e
2018 yılında, akciğer dokusunda kalıcı yara izleri oluşmasına neden olan ve zamanla solunum kapasitesini azaltan pulmoner fibroz
teşhisi konulmuştu.
İlerleyici özellik taşıyan bu kronik hastalık, akciğerlerin yeterli oksijen transferi yapmasını zorlaştırırken, hastaların yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyebiliyor.
Son yıllarda resmi programlarını zaman zaman iptal etmek zorunda kalan Mette-Marit'in sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiği biliniyordu.
Uzmanlardan iyileşme süreci açıklaması
Oslo Üniversite Hastanesi'nden Profesör Are Holm, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, tüm organ nakli hastalarında olduğu gibi Veliaht Prenses'in de dikkatli bir takip sürecinden geçeceğini söyledi.
Holm, "Tüm yeni nakil geçiren hastalar gibi Veliaht Prenses de önümüzdeki birkaç hafta boyunca hastanede kalacak" ifadelerini kullandı.
Doktorlar, ameliyat sonrası dönemin organ uyumu ve enfeksiyon riskleri açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Norveç'te gözler Veliaht Prenses'in sağlık durumunda
Kraliyet ailesinin en sevilen üyeleri arasında gösterilen Mette-Marit'in başarılı operasyonunun ardından Norveç'te kamuoyu ve medya, iyileşme sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
Kraliyet Sarayı'nın önümüzdeki günlerde Veliaht Prenses'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor.