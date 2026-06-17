https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/g7-zirvesine-damga-vuran-acik-mikrofon-skandallari-meloni-macron-ve-trump-arasinda-neler-yasandi-1106575501.html

G7 Zirvesi’ne damga vuran açık mikrofon skandalları: Meloni, Macron ve Trump arasında neler yaşandı?

G7 Zirvesi’ne damga vuran açık mikrofon skandalları: Meloni, Macron ve Trump arasında neler yaşandı?

Sputnik Türkiye

G7 Zirvesi'nde liderlerin perde arkasındaki samimi sohbetleri açık mikrofon engeline takıldı. İtalya Başbakanı Meloni’nin sigara itirafından Fransa... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T13:32+0300

2026-06-17T13:32+0300

2026-06-17T13:32+0300

dünya

donald trump

giorgia meloni

mark carney

grönland

fransa

dana

dünya

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663534_0:585:2000:1710_1920x0_80_0_0_c7b21cf86c814f93fd2b7a738c2588c0.jpg

Dünya genelinde gözlerin çevrildiği G7 Zirvesi, sadece küresel güvenlik, savaş, ticaret ve teknoloji başlıklarıyla değil, liderlerin perde arkasındaki gayriresmi sohbetleriyle de tarihe geçti. Toplantı aralarında açık kalan mikrofonlar, devlet başkanlarının günlük alışkanlıklarından espri anlayışlarına kadar pek çok gizli detayı gün yüzüne çıkardı. Kulislere yansıyan diyaloglar arasında liderlerin sigara alışkanlıkları, futbol analizleri ve hediye diplomasisi en çok dikkat çeken unsurlar oldu.Giorgia Meloni’nin sigara i̇tirafı ve kulisteki tütün sohbetiZirvenin en çok konuşulan anlarından biri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki diyalog oldu. Güne uyanabilmek için ardı ardına "üç kahve" içtiğini belirten Meloni’ye, Merz’in "Bir sigara da gerekiyor mu?" sorusu üzerine Meloni, sigarayı bir ay önce bıraktığını itiraf etti. Bu diyalog üzerine genişleyen sohbete İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katıldı. Starmer’ın sorusu üzerine Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sigarayı tam 21 yıl önce bıraktığını dile getirdi.Macron masada saatini unuttu, Donald Trump espriyi patlattıZirvenin en eğlenceli anı ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un saatini toplantı masasında unutmasıyla yaşandı. Durumu fark eden Kanada Başbakanı Mark Carney, "Saatini burada bırakmış. Saatini aldık" diyerek liderleri uyardı. O esnada söze giren ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer gittiyse bana verin" esprisiyle salondaki tüm liderleri kahkahaya boğdu.Trump’tan gizemli Grönland mesajı ve UFC yorumuAçık mikrofon sızıntılarında en çok merak uyandıran an, Donald Trump ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa arasında geçti. Trump’ın Costa’ya "Anlıyor musun?" dedikten sonra, net bir vurguyla "Grönland" ifadesini kullandığı duyuldu. Konuşmanın önü ve arkası anlaşılamazken, Trump’ın geçmiş dönemde Danimarka’ya bağlı Grönland’ı satın alma fikri yeniden akıllara geldi. Trump ayrıca, Beyaz Saray’da 80. yaş günü için düzenlediği UFC kafes dövüşü etkinliğinden bahsederek UFC Başkanı Dana White’a övgüler yağdırdı.Zirvede hediye diplomasisi: Bisiklet ve 47 numaralı formaLiderler arasında resmi görüşmelerin ötesinde bir de hediye diplomasisi rüzgarı esti. Emmanuel Macron, Fransız Alpleri’nde düzenlenecek Dünya Bisiklet Şampiyonası’nın tanıtımı için liderlere kişiye özel bisiklet hediye etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Donald Trump’ın geçmiş 80. yaş gününü kutlayarak, ona ABD’nin 47. başkanlık dönemine atıfta bulunan 47 numaralı Almanya Milli Takımı forması sundu. Merz, sosyal medyadan formayla poz veren Trump için "Sonuçta aynı takımdanız" mesajını paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abdde-sulfurik-asit-dehseti-aralarinda-genclerin-de-oldugu-6-kisi-yaralandi-1106575314.html

grönland

fransa

dana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, giorgia meloni, mark carney, grönland, fransa, dana, dünya, haberler