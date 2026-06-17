Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/g7-zirvesine-damga-vuran-acik-mikrofon-skandallari-meloni-macron-ve-trump-arasinda-neler-yasandi-1106575501.html
G7 Zirvesi’ne damga vuran açık mikrofon skandalları: Meloni, Macron ve Trump arasında neler yaşandı?
G7 Zirvesi’ne damga vuran açık mikrofon skandalları: Meloni, Macron ve Trump arasında neler yaşandı?
Sputnik Türkiye
G7 Zirvesi'nde liderlerin perde arkasındaki samimi sohbetleri açık mikrofon engeline takıldı. İtalya Başbakanı Meloni’nin sigara itirafından Fransa... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T13:32+0300
2026-06-17T13:32+0300
dünya
donald trump
giorgia meloni
mark carney
grönland
fransa
dana
dünya
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663534_0:585:2000:1710_1920x0_80_0_0_c7b21cf86c814f93fd2b7a738c2588c0.jpg
Dünya genelinde gözlerin çevrildiği G7 Zirvesi, sadece küresel güvenlik, savaş, ticaret ve teknoloji başlıklarıyla değil, liderlerin perde arkasındaki gayriresmi sohbetleriyle de tarihe geçti. Toplantı aralarında açık kalan mikrofonlar, devlet başkanlarının günlük alışkanlıklarından espri anlayışlarına kadar pek çok gizli detayı gün yüzüne çıkardı. Kulislere yansıyan diyaloglar arasında liderlerin sigara alışkanlıkları, futbol analizleri ve hediye diplomasisi en çok dikkat çeken unsurlar oldu.Giorgia Meloni’nin sigara i̇tirafı ve kulisteki tütün sohbetiZirvenin en çok konuşulan anlarından biri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki diyalog oldu. Güne uyanabilmek için ardı ardına "üç kahve" içtiğini belirten Meloni’ye, Merz’in "Bir sigara da gerekiyor mu?" sorusu üzerine Meloni, sigarayı bir ay önce bıraktığını itiraf etti. Bu diyalog üzerine genişleyen sohbete İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katıldı. Starmer’ın sorusu üzerine Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sigarayı tam 21 yıl önce bıraktığını dile getirdi.Macron masada saatini unuttu, Donald Trump espriyi patlattıZirvenin en eğlenceli anı ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un saatini toplantı masasında unutmasıyla yaşandı. Durumu fark eden Kanada Başbakanı Mark Carney, "Saatini burada bırakmış. Saatini aldık" diyerek liderleri uyardı. O esnada söze giren ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer gittiyse bana verin" esprisiyle salondaki tüm liderleri kahkahaya boğdu.Trump’tan gizemli Grönland mesajı ve UFC yorumuAçık mikrofon sızıntılarında en çok merak uyandıran an, Donald Trump ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa arasında geçti. Trump’ın Costa’ya "Anlıyor musun?" dedikten sonra, net bir vurguyla "Grönland" ifadesini kullandığı duyuldu. Konuşmanın önü ve arkası anlaşılamazken, Trump’ın geçmiş dönemde Danimarka’ya bağlı Grönland’ı satın alma fikri yeniden akıllara geldi. Trump ayrıca, Beyaz Saray’da 80. yaş günü için düzenlediği UFC kafes dövüşü etkinliğinden bahsederek UFC Başkanı Dana White’a övgüler yağdırdı.Zirvede hediye diplomasisi: Bisiklet ve 47 numaralı formaLiderler arasında resmi görüşmelerin ötesinde bir de hediye diplomasisi rüzgarı esti. Emmanuel Macron, Fransız Alpleri’nde düzenlenecek Dünya Bisiklet Şampiyonası’nın tanıtımı için liderlere kişiye özel bisiklet hediye etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Donald Trump’ın geçmiş 80. yaş gününü kutlayarak, ona ABD’nin 47. başkanlık dönemine atıfta bulunan 47 numaralı Almanya Milli Takımı forması sundu. Merz, sosyal medyadan formayla poz veren Trump için "Sonuçta aynı takımdanız" mesajını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/abdde-sulfurik-asit-dehseti-aralarinda-genclerin-de-oldugu-6-kisi-yaralandi-1106575314.html
grönland
fransa
dana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101663534_0:398:2000:1898_1920x0_80_0_0_57b4c7cd1eaf959c161d73b34e16fd64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, giorgia meloni, mark carney, grönland, fransa, dana, dünya, haberler
donald trump, giorgia meloni, mark carney, grönland, fransa, dana, dünya, haberler

G7 Zirvesi’ne damga vuran açık mikrofon skandalları: Meloni, Macron ve Trump arasında neler yaşandı?

13:32 17.06.2026
© Riccardo De LucaGiorgia Meloni
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
© Riccardo De Luca
Abone ol
G7 Zirvesi'nde liderlerin perde arkasındaki samimi sohbetleri açık mikrofon engeline takıldı. İtalya Başbakanı Meloni’nin sigara itirafından Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un masada unuttuğu saat krizine, ABD Başkanı Trump’ın gizemli Grönland mesajından futbol diyaloglarına kadar sızan tüm renkli anlar dünya basınında gündem yarattı.
Dünya genelinde gözlerin çevrildiği G7 Zirvesi, sadece küresel güvenlik, savaş, ticaret ve teknoloji başlıklarıyla değil, liderlerin perde arkasındaki gayriresmi sohbetleriyle de tarihe geçti. Toplantı aralarında açık kalan mikrofonlar, devlet başkanlarının günlük alışkanlıklarından espri anlayışlarına kadar pek çok gizli detayı gün yüzüne çıkardı. Kulislere yansıyan diyaloglar arasında liderlerin sigara alışkanlıkları, futbol analizleri ve hediye diplomasisi en çok dikkat çeken unsurlar oldu.

Giorgia Meloni’nin sigara i̇tirafı ve kulisteki tütün sohbeti

Zirvenin en çok konuşulan anlarından biri, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasındaki diyalog oldu. Güne uyanabilmek için ardı ardına "üç kahve" içtiğini belirten Meloni’ye, Merz’in "Bir sigara da gerekiyor mu?" sorusu üzerine Meloni, sigarayı bir ay önce bıraktığını itiraf etti. Bu diyalog üzerine genişleyen sohbete İngiltere Başbakanı Keir Starmer da katıldı. Starmer’ın sorusu üzerine Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sigarayı tam 21 yıl önce bıraktığını dile getirdi.

Macron masada saatini unuttu, Donald Trump espriyi patlattı

Zirvenin en eğlenceli anı ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un saatini toplantı masasında unutmasıyla yaşandı. Durumu fark eden Kanada Başbakanı Mark Carney, "Saatini burada bırakmış. Saatini aldık" diyerek liderleri uyardı. O esnada söze giren ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer gittiyse bana verin" esprisiyle salondaki tüm liderleri kahkahaya boğdu.

Trump’tan gizemli Grönland mesajı ve UFC yorumu

Açık mikrofon sızıntılarında en çok merak uyandıran an, Donald Trump ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa arasında geçti. Trump’ın Costa’ya "Anlıyor musun?" dedikten sonra, net bir vurguyla "Grönland" ifadesini kullandığı duyuldu. Konuşmanın önü ve arkası anlaşılamazken, Trump’ın geçmiş dönemde Danimarka’ya bağlı Grönland’ı satın alma fikri yeniden akıllara geldi. Trump ayrıca, Beyaz Saray’da 80. yaş günü için düzenlediği UFC kafes dövüşü etkinliğinden bahsederek UFC Başkanı Dana White’a övgüler yağdırdı.

Zirvede hediye diplomasisi: Bisiklet ve 47 numaralı forma

Liderler arasında resmi görüşmelerin ötesinde bir de hediye diplomasisi rüzgarı esti. Emmanuel Macron, Fransız Alpleri’nde düzenlenecek Dünya Bisiklet Şampiyonası’nın tanıtımı için liderlere kişiye özel bisiklet hediye etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Donald Trump’ın geçmiş 80. yaş gününü kutlayarak, ona ABD’nin 47. başkanlık dönemine atıfta bulunan 47 numaralı Almanya Milli Takımı forması sundu. Merz, sosyal medyadan formayla poz veren Trump için "Sonuçta aynı takımdanız" mesajını paylaştı.
Polis Arabası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
YAŞAM
ABD'de sülfürik asit dehşeti: Aralarında gençlerin de olduğu 6 kişi yaralandı
13:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала