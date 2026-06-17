https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/muslim-sari-acikladi-chpde-ozgur-celik-dahil-bazi-il-baskanlari-ydkya-sevk-edildi-1106583743.html

Müslim Sarı açıkladı: CHP'de Özgür Çelik dahil bazı il başkanları YDK'ya sevk edildi, Ankara İl Başkanlığı feshedildi

Müslim Sarı açıkladı: CHP'de Özgür Çelik dahil bazı il başkanları YDK'ya sevk edildi, Ankara İl Başkanlığı feshedildi

Sputnik Türkiye

CHP'de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil bazı il başkanları YDK'ya sevk edildi. CHP Sözcüsü Sarı, "Aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 8 il başkanı... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T17:21+0300

2026-06-17T17:21+0300

2026-06-17T18:03+0300

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu. Sarı, Erzurum il başkanı Serhat Can Eş, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya'yı tedbirli olarak disipline sevk ettiklerini ve ilgili illerdeki teşkilatları da feshettiklerini duyurdu. Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, mutlak butlan kararıyla resmi olarak görevi sona eren İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in disipline sevk edildiğini duyurdu.Ankara İl Başkanlığı da feshedildi. Kimler görevden alındı? Hangi isimler disipline sevk edildi?Sarı'nın açıklamalarına göre; • Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, disipline sevk edildi. Yerine Mahmut Edebali atandı.• Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, disipline sevk edildi. Yerine Turgut Özkan atandı.• Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya disipline sevk edildi. Yerine henüz atama yapılmadı.• İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik disipline sevk edildi.• Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan ve Batman eski İl Başkanı Hüseyin Yaşar disipline sevk edildi.Görevden alınanlar:• Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya görevden alındı, yerine Ayten Gülsever atandı.• Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar görevden alındı, yerine Hasan Nasır atandı.• Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu görevden alındı, yerine Orhan Bayram atandı.• Malatya İl Başkanı Barış Yıldız görevden alındı, yerine Hakan Satılmış atandı.• Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık görevden alındı, Fahri Yıldırım atandı.• İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı, yerine Utku Gümrükçü atandı.Kadın Kolları da değişti Sarı aynı zamanda Kadın Kolları Genel Başkanlığı ile ilgili de "Mevcut arkadaşımız Asu Kaya ve yönetimini feshederek yerine Ayten Gülsever arkadaşımızı Kadın Kolları Genel Başkanı olarak atamış bulunuyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/chp-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-istifa-etti-1106582889.html

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