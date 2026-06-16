https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/icardinin-yeni-sozlesme-sartlari-belli-oldu-galatasarayin-karari-bekleniyor-1106557279.html

Icardi'nin yeni sözleşme şartları belli oldu: Galatasaray'ın kararı bekleniyor

Icardi'nin yeni sözleşme şartları belli oldu: Galatasaray'ın kararı bekleniyor

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sözleşme şartlarını açıkladı. Icardi, maaşının 7 milyon euroya yükseltilmesini, oynama garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3... 16.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-16T21:35+0300

2026-06-16T21:35+0300

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Galatasaray ve Mauro Icardi arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Icardi'nin ise maaşının yıllık en az 7 milyon euroya çıkarılmasını talep ettiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre; Arjantinli futbolcunun, ücret artışının yanı sıra belirli sayıda maçta oynama garantisi ve temsilcisi aracılığıyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği ifade edildi.Başkan Dursun Özbek'in maaş konusunda revizyona sıcak baktığı ancak sözleşme süresinin uzatılması ve oynama garantisi taleplerine olumlu yaklaşmadığı kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Icardi'nin mevcut teklifi kabul etmeme ihtimalinin yüksek olduğu ve sürecin temmuz ayı başında netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/icardiden-dunya-kupasi-aciklamasi-seviyeyi-artirdik-1106198780.html

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