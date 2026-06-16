https://anlatilaninotesi.com.tr/20260616/icardinin-yeni-sozlesme-sartlari-belli-oldu-galatasarayin-karari-bekleniyor-1106557279.html
Icardi'nin yeni sözleşme şartları belli oldu: Galatasaray'ın kararı bekleniyor
Icardi'nin yeni sözleşme şartları belli oldu: Galatasaray'ın kararı bekleniyor
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sözleşme şartlarını açıkladı. Icardi, maaşının 7 milyon euroya yükseltilmesini, oynama garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3... 16.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-16T21:35+0300
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2026-06-16T21:35+0300
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Galatasaray ve Mauro Icardi arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Icardi'nin ise maaşının yıllık en az 7 milyon euroya çıkarılmasını talep ettiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre; Arjantinli futbolcunun, ücret artışının yanı sıra belirli sayıda maçta oynama garantisi ve temsilcisi aracılığıyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği ifade edildi.Başkan Dursun Özbek'in maaş konusunda revizyona sıcak baktığı ancak sözleşme süresinin uzatılması ve oynama garantisi taleplerine olumlu yaklaşmadığı kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Icardi'nin mevcut teklifi kabul etmeme ihtimalinin yüksek olduğu ve sürecin temmuz ayı başında netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/icardiden-dunya-kupasi-aciklamasi-seviyeyi-artirdik-1106198780.html
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galatasaray, trt spor, mauro icardi, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, dursun özbek
galatasaray, trt spor, mauro icardi, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, dursun özbek
Icardi'nin yeni sözleşme şartları belli oldu: Galatasaray'ın kararı bekleniyor
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi sözleşme şartlarını açıkladı. Icardi, maaşının 7 milyon euroya yükseltilmesini, oynama garantisi ve 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istedi.
Galatasaray ve Mauro Icardi arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız golcüye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro ve 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Icardi'nin ise maaşının yıllık en az 7 milyon euroya çıkarılmasını talep ettiği belirtildi. TRT Spor'un haberine göre; Arjantinli futbolcunun, ücret artışının yanı sıra belirli sayıda maçta oynama garantisi ve temsilcisi aracılığıyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık kontrat istediği ifade edildi.
Başkan Dursun Özbek'in maaş konusunda revizyona sıcak baktığı ancak sözleşme süresinin uzatılması ve oynama garantisi taleplerine olumlu yaklaşmadığı kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, Icardi'nin mevcut teklifi kabul etmeme ihtimalinin yüksek olduğu ve sürecin temmuz ayı başında netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.