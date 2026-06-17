https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/marmara-depremi-sonrasi-enerji-birikimine-dikkat-cekti-osman-bektas-kendini-1935ten-beri-gizliyor-1106565311.html

Marmara depremi sonrası enerji birikimine dikkat çekti: Osman Bektaş, 'kendini 1935'ten beri gizliyor' diyerek uyardı

Marmara depremi sonrası enerji birikimine dikkat çekti: Osman Bektaş, 'kendini 1935'ten beri gizliyor' diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T10:09+0300

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türki̇ye

marmara depremi

marmara denizi

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

kuzey anadolu fayı

afad

deprem

osman bektaş

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bölgede hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken değerlendirmeDeprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde meydana geldiğini belirtti.Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Kendini 1935'ten beri gizleyen KAF'ın Güney Kolunda gelişti. 91 yıllık gerilim birikimi ve 1999 İzmit M7,4 depreminin batıya doğru yaptığı stres transferi birlikte değerlendirildiğinde, Güney kolda enerji birikiminin önemli ölçüde arttığı söylenebilir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bilim-insanlari-nedenini-acikladi-sivrisinekler-sizi-daha-mi-fazla-isiriyor-1106565170.html

türki̇ye

marmara denizi

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

kuzey anadolu fayı

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