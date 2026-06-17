https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/marmara-depremi-sonrasi-enerji-birikimine-dikkat-cekti-osman-bektas-kendini-1935ten-beri-gizliyor-1106565311.html
Marmara depremi sonrası enerji birikimine dikkat çekti: Osman Bektaş, 'kendini 1935'ten beri gizliyor' diyerek uyardı
Marmara depremi sonrası enerji birikimine dikkat çekti: Osman Bektaş, 'kendini 1935'ten beri gizliyor' diyerek uyardı
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş... 17.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-17T10:09+0300
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marmara depremi
marmara denizi
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
kuzey anadolu fayı
afad
deprem
osman bektaş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Bölgede hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken değerlendirmeDeprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde meydana geldiğini belirtti.Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Kendini 1935'ten beri gizleyen KAF'ın Güney Kolunda gelişti. 91 yıllık gerilim birikimi ve 1999 İzmit M7,4 depreminin batıya doğru yaptığı stres transferi birlikte değerlendirildiğinde, Güney kolda enerji birikiminin önemli ölçüde arttığı söylenebilir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bilim-insanlari-nedenini-acikladi-sivrisinekler-sizi-daha-mi-fazla-isiriyor-1106565170.html
türki̇ye
marmara denizi
kuzey anadolu fay hattı (kaf)
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marmara depremi, marmara denizi, kuzey anadolu fay hattı (kaf), kuzey anadolu fayı, afad, deprem, osman bektaş
marmara depremi, marmara denizi, kuzey anadolu fay hattı (kaf), kuzey anadolu fayı, afad, deprem, osman bektaş
Marmara depremi sonrası enerji birikimine dikkat çekti: Osman Bektaş, 'kendini 1935'ten beri gizliyor' diyerek uyardı
Marmara Denizi'nde gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bölgede uzun yıllardır biriken gerilime dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nde gece saatlerinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bölgede hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin ardından gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi.
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken değerlendirme
Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Güney Kolu üzerinde meydana geldiğini belirtti.
Bektaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kendini 1935'ten beri gizleyen KAF'ın Güney Kolunda gelişti. 91 yıllık gerilim birikimi ve 1999 İzmit M7,4 depreminin batıya doğru yaptığı stres transferi birlikte değerlendirildiğinde, Güney kolda enerji birikiminin önemli ölçüde arttığı söylenebilir."