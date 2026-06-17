https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/bilim-insanlari-nedenini-acikladi-sivrisinekler-sizi-daha-mi-fazla-isiriyor-1106565170.html

Bilim insanları nedenini açıkladı: Sivrisinekler neden bazı kişileri daha fazla ısırıyor?

Bilim insanları nedenini açıkladı: Sivrisinekler neden bazı kişileri daha fazla ısırıyor?

Sputnik Türkiye

Sivrisineklerin bazı insanları diğerlerine göre daha sık ısırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı. Uzmanlara göre bunun nedeni kan grubu değil; vücut... 17.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-17T09:55+0300

2026-06-17T09:55+0300

2026-06-17T09:59+0300

yaşam

sivrisinek

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Sivrisineklerin bir grup içindeki belirli kişilere daha fazla yönelmesi uzun yıllardır merak konusu olurken, bilim insanları bu durumun sanıldığı gibi kan grubuyla ilgili olmadığını ortaya koydu.Araştırmalara göre sivrisinekler hedef seçerken birçok farklı duyusal ipucundan yararlanıyor. Özellikle dişi sivrisinekler, insanlardan yayılan karbondioksit, vücut kokusu, sıcaklık ve nem gibi sinyalleri algılayarak hangi kişiye yöneleceklerine karar veriyor.Uzmanlar, sivrisineklerin nefesle dışarı verilen karbondioksiti onlarca metre uzaklıktan hissedebildiğini belirtiyor. Yaklaştıkça vücut kokusu daha önemli hale gelirken, son aşamada ise vücut sıcaklığı ve nem oranı devreye giriyor.Sivrisinekler kan grubuna göre mi ısırıyor?Kamuoyunda yaygın olan "sivrisinekler bazı kan gruplarını daha çok sever" inanışının ise bilimsel olarak kanıtlanmadığı ifade ediliyor. Yapılan çalışmalar, kan grubunun sivrisinek tercihinde belirleyici bir rol oynadığını göstermedi. Benzer şekilde ten, göz veya saç renginin de bu konuda etkili olduğuna dair güçlü bir bulgu bulunmuyor.Vücut kokusu sivrisinekleri nasıl çekiyor?Bilim insanlarına göre asıl belirleyici unsur vücut kokusu. İnsan vücudu yüzlerce farklı kokulu bileşik salgılıyor ve sivrisinekler bu bileşiklerin bazılarına karşı daha hassas davranıyor. Özellikle cilt yağlarının parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı maddelerin sivrisinekleri daha fazla çektiği tespit edildi.Sivrisineklerin, insanların salgıladığı bin olası bileşikten 27'sini algılayabildiği ve bu özel karışımı takip ettiği belirlendi.Sivrisineklerin en çok yöneldiği kişilerin, cilt yağının parçalanmasıyla oluşan "1-octen-3-ol" (mantar alkolü) adlı bileşiği yüksek oranda salgıladığı tespit edildi. Araştırmalar ayrıca alkol tüketiminin de sivrisinekler için çekiciliği artırabileceğini gösteriyor. Alkolün vücut sıcaklığını yükseltmesi, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırması ve cilt kokusunu değiştirmesi nedeniyle sivrisineklerin insanları daha kolay fark ettiği belirtiliyor.

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sivrisinek